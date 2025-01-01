Юмрук скала е не просто защитена местност - тя е едно от скритите природни богатства на България, разположена в землището на село Калоянци, област Кърджали.

Официален туристически портал на община Кърджали

Защитена на 31 януари 2000 г., тази местност обхваща площ от 346 хектара и представлява истинско убежище за изключителна гама от диви животни и растения. Създадена с цел опазване на редките и застрашени видове, Юмрук Скала привлича не само биолози и изследователи, но и туристи, търсещи автентичен контакт с природата.

Богатство на животинския свят

Едно от най-забележителните неща в Юмрук скала е разнообразието на орнитофауната. Местността е важна за оцеляването на редки птици, сред които белоглавият и египетският лешояд, черният щъркел и бухалът.

Официален туристически портал на община Кърджали

Тук се намира и едно от основните гнездовища за белоглавите и египетските лешояди в България. Други интересни видове включват черношипата ветрушка, тракийския кеклик и червеногушото коприварче. Юмрук скала е част от защитените зони по програмата „Натура 2000“, което гарантира опазването на богатството на биологичното разнообразие.

Тайните на Калпак Кая: Легенди и предания за Светилището на сенките в Родопите (СНИМКИ)

Богатство на растителния свят

Растителността на Юмрук скала съчетава различни типове растителни съобщества, включително ксеротермни дъбови гори и сухолюбиви тревни площи. Тук можете да откриете уникални растения като тлъстига, карамфил и каменоломки, които създават идеални условия за местообитание на различни животински видове.

Официален туристически портал на община Кърджали

Ориентиране в природата

Важно е да се отбележи, че в Юмрук скала няма обозначена маркировка на маршрутите, което може да затрудни ориентацията на неопитните туристи. Въпреки това, посетителите могат да се ръководят по пирамидките, които служат за ориентири.

Основният маршрут започва от село Гняздово, откъдето се открива живописна гледка към защитената местност. Съветваме туристите да се подготвят добре и да носят необходимото оборудване, за да могат да се насладят максимално на природата.

Официален туристически портал на община Кърджали

Ако търсите място, където природата и времето са спрели, за да създадат перфектната картина на спокойствие и дива красота, Юмрук Скала е вашата дестинация. С обширните си скални местообитания, редки растения и птици, Юмрук Скала е не само защитена територия, но и истинско свидетелство за красотата и значимостта на дивата природа в България.