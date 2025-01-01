Украински партизани са подпалили два руски изтребителя Су-30 по време на операция, проведена в нощта на 21 декември в руската Липецка област. Това заяви украинското военно разузнаване, цитирано от „Киев Индипендънт“.

Атаката е била насочена срещу военно летище в близост до град Липецк, разположен на около 340 км от украинската граница.

Първоначално украинската разузнавателна служба съобщи, че при нападението са били повредени един Су-30 и един Су-27, но впоследствие уточни, че става дума за два изтребителя Су-30.

BREAKING:



Ukraine has destroyed another 2 Russian fighter jets.



A Su-30 and a Su-27 were set on fire after agents broke into the Russian military airbase in Lipetsk. The planes were worth nearly $100 million. pic.twitter.com/dn4lHVMcXy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 22, 2025

Операцията е включвала внимателно проучване на маршрутите на патрулите и графиците на охраната, което е позволило на изпълнителите да проникнат в охранявания военен обект, да подпалят руските изтребители в хангарите и да напуснат летището, без да бъдат забелязани.

Подготовката за операцията е продължила две седмици, като тя е била осъществена от „представители на движение за съпротива“ срещу руското правителство, посочват от украинското разузнаване. Унищожените самолети се оценяват на близо 100 млн. щатски долара.

Су-27 е руски двумоторен изтребител, проектиран за завоюване на въздушно превъзходство, докато Су-30 представлява двуместен многоцелеви вариант с по-голям обсег и усъвършенствана авионика, предназначена за въздушни и наземни бойни мисии.