Болницата в Гълъбово, градът, известен като „енергийното сърце" на България, остана без електрозахранване и отопление в разгара на зимата. Поради влошените метеорологични условия в региона, аварията е възникнала около 20:00 часа тази вечер.

Заместник-кметът на общината Пламен Бараков потвърди пред БГНЕС, че ситуацията е сериозна и се прави всичко възможно за най-бързото възстановяване на захранването към лечебното заведение.

„Прави се всичко възможно в най-кратък срок да бъде възстановено електроподаването към лечебното заведение", заяви Бараков.

Вече близо два часа болницата е в пълно затъмнение и без отопление.

Екипите на енергоразпределителната компания са установили, че повредата не е в самата сграда на болницата. В момента специалистите обхождат мрежата, за да локализират точното място на прекъсването по линията.

Ситуацията е особено тревожна предвид стратегическото значение на Гълъбово. На територията на общината са разположени най-големите топлоелектрически централи в страната. Именно тази болница е ключовото лечебно заведение, което е в готовност да приема пациенти от ТЕЦ-овете при евентуални промишлени аварии.

Към момента няма официална информация за точния брой на настанените пациенти, нито дали сред тях има такива, които са на апаратно дишане или други животоподдържащи системи.