България почита паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година.

На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд и днес се навършват 81 години от тези събития.

"Днес Първият върховен състав на Народния съд произнесе присъдата на регентите, дворцовите съветници, министрите и депутатите, виновници за третата национална катастрофа и за злодеянията над българския народ по време на тяхното управление в услуга на прогерманския империализъм", пише тогава БТА. В информацита се посочва, че подсъдимите са били подредени: тримата регенти и първият кабинет на Филов, вторият кабинет на Филов, кабинетът на Добри Божилов и кабинетът на Багрянов и кабинетът на Муравиев.

"Председателят на съда Богдан Шулев обяви заседанието за открито и възложи на подпредседателя Ст. Манов да прочете присъдата. Подсъдимите, които до тоя момент разговаряха помежду си се изправиха, лицата им побледняха, челюстите им силно стиснати и всред гробно мълчание, подпредседателят Ст. Манов зачете присъдата", разказва агенцията.

На 26 август 1996 г. Върховният съд отменя присъдите от 1 февруари 1945 година. С два срещу един гласа състав на Наказателната колегия на Върховния съд на Република България отмени присъда на Народния съд и реабилитира осъдените по нея на смърт, различни срокове затвор и конфискации на имуществото трима регенти, министър-председателите и министри от трите последни кабинета преди 9 септември 1944 година, информира тогава агенцията.

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква. Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По традиция на 1 февруари политици, общественици и граждани поднасят венци и цветя пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим в София.