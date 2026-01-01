Косопадът е проблем, който засяга както жени, така и мъже, независимо от възрастта. Причините могат да бъдат много – стрес, хормонален дисбаланс, неправилно хранене, дефицит на витамини и минерали, сезонни промени или заболявания. Един от най-честите фактори обаче е липсата на жизненоважни хранителни вещества, които поддържат косата здрава и силна.

Правилният прием на витамини може значително да намали косопада и да стимулира растежа на нова, по-здрава коса.

Биотин (Витамин B7) – витаминът на косата

Биотинът е сред най-важните витамини при косопад. Той участва в синтеза на кератин – основния градивен елемент на косъма. Недостигът му води до изтъняване и чупливост на косата.

Намира се в яйца, ядки, банани, овес и авокадо.

Витамин D – ключов за растежа на космените фоликули

Витамин D активира космените фоликули и подпомага растежа на нова коса. Ниските му нива често се свързват с усилен косопад, особено през есенно-зимния сезон.

Източници на витамин D са слънчевата светлина, мазни риби, яйца или добавки при дефицит.

Витамин A – за здрав скалп

Витамин A поддържа кожата на скалпа здрава и регулира производството на себум. Недостигът му води до суха и слаба коса, но прекомерният прием може също да причини косопад, затова балансът е изключително важен.

Витамин C – за по-добро усвояване на желязото

Този витамин подпомага образуването на колаген и подобрява усвояването на желязо – минерал, който е пряко свързан със здравината на косата. Желязодефицитната анемия често е причина за силен косопад при жените.

Намира се в цитруси, чушки, ягоди, броколи и други.

Витамин E – за кръвообращението на скалпа

Витамин E подобрява микроциркулацията на кръвта в кожата на главата, което осигурява повече кислород и хранителни вещества до космените фоликули.

Витамини от група B

Освен биотин, са важни и B12 – подпомага растежа; B6 – участва в обмяната на протеините и B3 (ниацин) – подобрява кръвообращението.

Те намаляват косопада, причинен от стрес и умора.

Минерали, без които косата страда

Освен витамини, косата се нуждае и от минерали:

► Желязо – недостигът води до масов косопад;

► Цинк – важен за възстановяването на тъканите;

► Селен – защитава космените фоликули;

► Магнезий – намалява стреса, който често отключва косопад.

Кога да се приемат добавки?

Ако косопадът продължава повече от 2–3 месеца, е добре да се направят изследвания (желязо, витамин D, B12, хормони). Самолечението с добавки без дефицит може да не даде резултат или дори да навреди.

Красивата и здрава коса започва отвътре. Балансираното хранене, приемът на нужните витамини и минерали, добрата хидратация и намаляването на стреса са ключът към спиране на косопада. Витамините не са чудо, но са важна част от решението.

Ако косопадът е силен и продължителен, консултацията с лекар или дерматолог е най-добрият път към правилно лечение.