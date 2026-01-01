Замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут, е установено тази сутрин в северната част на плаж Кабакум, съобщиха от пресслужбата на Областната администрация във Варна. Сигналът е подаден от човек, който живее в района.

Състояло се е спешно заседание на Щаба за защита от бедствия, водено от областния управител Андрияна Андреева. Екипи на екоинспекцията, Басейнова дирекция, Община Варна и Областната администрация са започнали да работят, за да локализират замърсяването и да разберат кой е виновен за него.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите са посочили, че замърсителят е на брега, а не в морето. Вината е в хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Не е констатирано замърсяване на морската вода. От Басейнова дирекция са уверили, че замърсяването е локално и е спряно.

Според проучването на дирекция „Аварийна и спасителна дейност“ засегнати са малко над 200 квадратни метра от ивицата. Количеството пясък, което трябва да бъде почистено, ще е между 4 и 20 кубически метра.

От Областната управа уточниха, че евентуалният замърсител е хотел в района. Служители на полицията работят, за да стане ясно дали има данни за извършено престъпление.

В Областния план за борба с нефтени разливи е предвидено, че организацията на работата по ликвидиране на замърсявания е отговорност на кмета, посочиха още от Областната администрация. Екоинспекцията вече е дала предписания както на замърсителя, така и на общинската администрация за извършване на почистването.

БТА припомня, че в началото на април миналата година във Варна беше обявено частично бедствено положение заради замърсяване на брега с нефтопродукти. Тогава експертите смятаха, че причинителят е в морето, а не на брега, но конкретен виновник не бе посочен. За няколко дни замърсеният пясък по брега бе обран и изнесен.