Джъстин Тимбърлейк се завърна на сцената за първи път, след като обяви, че е диагностициран с Лаймска болест.

45-годишният изпълнител се включи заедно с още няколко артисти в специален трибют към Фарел Уилямс по време на церемонията Recording Academy Honours, организирана от Black Music Collective

„Всеки, който е бил в контакт или е бил на една вълна с Фарел Уилямс, се променя завинаги. Той влезе в живота ми в момент, когато започвах своя собствен, и смешното е, че той ме накара да се чувствам като част от нещо. Твоето творчество е безпределно, твоята енергия е заразителна. Ти промени живота ми. И ще ти бъда вечно благодарен“, каза Тимбърлейк между песните, както съобщава The Hollywood Reporter.

Джъстин Тимбърлейк разкри, че страда от сериозно заболяване

Уилямс беше почетен на събитието с наградата Dr Dre Global Impact Award.

Тимбърлейк се оттегли от живите изпълнения, след като приключи турнето си Forget Tomorrow през юли 2025 г. Малко след това той разкри, че лекарите са му поставили диагноза Лаймска болест.

„Боря се с някои здравословни проблеми и ми беше поставена диагноза Лаймска болест, което не казвам, за да ме съжалявате, а за да хвърля светлина върху това, с което се сблъсквам зад кулисите“, заяви тогава той в изявление, споделено в Instagram.

Бившият член на NSYNC добави, че болестта, бактериална инфекция, разпространявана от кърлежи, „може да бъде безмилостно изтощителна, както психически, така и физически“.

В крайна сметка певецът реши да продължи да изнася концерти, подчертавайки, че „радостта“, която му носи работата, „далеч надхвърля кратковременния стрес, който изпитва тялото ми“.