Оранжев код за обилен снеговалеж и виелици е обявен за днес в почти цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на своя сайт (НИМХ). Предупрежденията са за значителни снеговалежи и образуване на снежна покривка 10-20 см, виелици и навявания. В източната половина от страната се очаква и силен североизточен вятър с пориви 19-24 м/секунда. Жълт код за обилен снеговалеж е обявен за областите Видин, София-град, Кюстендил, Перник и част от Благоевград. Времето над страната е облачно. Температурите са в интервала от -5°С до +7°С. Слаб вятър духа в почти цялата страна.

Малък Сечко ни връхлита с обилен сняг и виелици, оранжев код е в сила в почти цяла България

Пътищата в страната - къде има затруднения

За проходите Рожен, Превала и Печинско е въведено ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Пътищата в областта са проходими при зимни услови, в региона продължава да вали обилен сняг. Ограничението за проходите е заради снеговалежа и извършващото се снегопочистване, уточняват от Областната администрация.

В прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, вали мокър сняг. Пътят е почистен, опесъчен и проходим. Няма закъсали автомобили, но шофьорите трябва да карат внимателно и със скорост, подходяща за зимните условия.

На прохода Шипка в област Стара Загора има ограничена видимост поради мъгла, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление. Пътната настилка е частично заледена и обработена, а на терен има една машина. Температурата е минус три градуса, очаква се снеговалеж. На другия старопланински проход в област Стара Загора Хаинбоаз времето е облачно, а пътната настилка е мокра. Там температурата е плюс два градуса.

Поради мъгла и мокър сняг е намалена видимостта на автомагистрала (АМ) „Хемус“ от км 34 до км 45, както и на АМ „Тракия“ от км 50 до км 55.

Възстановено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Заради паднала скална маса на пътя, движението временно се осъществяваше в една лента, като трафикът се регулираше от „Пътна полиция“.

По път III-106 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 движението също се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с временна организация и пътни знаци. Шофьорите следва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание съгласно създадената организация за движение.

В област Монтана от нощта вали сняг, пътищата се почистват и опесъчават и са проходими при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана. Към момента температурите в региона са от минус два до нула градуса, снежната покривка е до пет сантиметра. На терен работят 23 машини и 9 товарача. В пътното управление често постъпват сигнали за заледени участъци по шосета, които се намират на усойни места и по склонове на планини и към тях веднага се изпращат екипи. Използват се значителни количества пясък, сол, луга и други материали за топене на снега. Заради стичащата се вода, която замръзва по пътното платно на някои места се налага опесъчаване през половин-един час и това се прави, уточни дежурният. По данни на електроразпределителното дружество, което осигурява електрозахранването в областта, към момента няма селища без ток.

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия, информират от Областното пътно управление (ОПУ). Сняг вали в Смолян и района, около 10 см е натрупаната снежна покривка във високите части на областта. От ОПУ уточняват, че има заснежени участъци по републиканската пътна мрежа. Пътищата се почистват и опесъчават. Около 5 см е новият сняг в Пампорово, след като вали от сутринта, съобщиха от Планинската спасителна служба. Условията за ски са добри, отворени са 20 писти, в курорта вали обилен сняг.

Внимание в планината и лавинна опасност

Не са подходящи условията и за туризъм в планините днес, освен в планинските курорти. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е облачно и мъгливо, с температури между минус 1 и минус 6 градуса. Съоръженията в планинските курорти работят. Лавинна опасност има по високите части и откритите склонове на планините.

Границите

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Република Северна Македония от 21 ч. на 29.01.2026 г. нормалното преминаване през граничните пунктове е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения. На границата със Сърбия движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България е възстановено от 6:00 часа на 30.01.2026 г.

През граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция от 20 януари преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.