165 снегопочистващи машини са в готовност и извършват обработки срещу заледяване във връзка с валежите от сняг в София. Първите дейности са започнали в районите Панчарево, Овча купел, Банкя и Илинден, като се обработват улици, по които се движи общественият транспорт, както и общинската пътна мрежа.

В момента се извършват обработки и на основни столични булеварди като „Цариградско шосе“ и „Брюксел“, както и в районите Оборище, Витоша, Връбница и Надежда.

Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката, а на терен са и аварийните екипи на Столична община.

Актуална пътна обстановка в страната – зимни условия и опасно време

В планината Витоша се извършва опесъчаване на пътищата по направленията квартал „Драгалевци“ – „Алеко“ и квартал „Бояна“ – „Златните мостове“.

Към момента градският транспорт в столицата се движи по всички маршрути без прекъсвания.

От Столична община призовават шофьорите да излизат на пътя само с автомобили, оборудвани за зимни условия, и да се движат със съобразена скорост.