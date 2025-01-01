Към смирение, доброта и духовна чистота бяха призовани миряните в църковните служби в неделята преди Рождество Христово. Припомнено бе и родословието на Христос с текст от Евангелието от Матей.

Подготвителните недели преди Рождество Христово не са за самите дни като такива, а за хората – за тяхното вътрешно очистване и духовно пробуждане. Това каза Видинският митрополит Пахомий, който води светата литургия в старинния храм "Света Петка“ във Видин.

Нека отхвърлим всеки грешен помисъл и злина, да се приготвим достойно за посрещането на Рождество Христово, призова и отец Емануил в църквата „Света Троица” в Добрич.

Символите и посланията в текста от Евангелието на Матей, свързан с родословието на Христос разтълкува отец Иван Марински в неделната проповед в храма „Св. Висарион Смоленски“ в Смолян. Той отбеляза, че чрез това писание Църквата по особен начин отдава почит на всички отци, пророци, които са предшествали раждането на Спасителя на Земята.

За неразривната връзка между божественото и човешкото у Иисус Христос говори отец Бисер Христов в храма „Св. Успение Богородично“ в Търговище. По думите му без тази връзка нямаше да може да бъде извършено спасението на човечеството от Божия син.

На Бъдни вечер да прочетем повествованието от свети апостол и евангелист Лука, каза отец Красимир в храма „Свети Три Светители“ в Шумен. "Ще ви отнеме около две минути да го прочетете, да прекадите трапезата и да седнете на нея като православни християни, в очакване на Рождеството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос“, допълни той.

Да бъдем смирени, да бъдем по-добри хора, защото всичко друго губи смисъл, когато не сме хора. Да бъдем насочени в правилната посока и да съзерцаваме Бога“, призова отец Стоян в храма „Св. вмчк Георги Победоносец“ в Ямбол.