Полицаи спасиха домашни животни от горяща къща в бургаския квартал "Банево", съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигналът за пожара е подаден около 13:40 ч.

Инцидентът е възникнал в частен дом, разположен на ул. "Първа" №1, като огънят е тръгнал вследствие на запушен комин, от който се е подпалила част от къщата.

По време на инцидента 76-годишният собственик на имота е бил извън дома си, а вътре са се намирали негови домашни животни, които са се оказали в огнен капан.

На място незабавно са реагирали двама полицейски служители и екипи на пожарната. Животните са изведени от горящата къща и отведени на безопасно място.

При инцидента няма пострадали хора. Работата по случая продължава.