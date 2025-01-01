7-годишният Галин от Варна от години се бори с тежка диагноза – генерализирани разстройства в развитието. За него и неговите родители ежедневието е изпълнено с непрекъсната борба за напредък, която изисква както огромна воля, така и сериозни финансови средства. В тази битка семейството намира ценен съюзник в лицето на благотворителната инициатива „Българската Коледа“.

За Ваня Димитрова, майка на Галин, последните пет години са преминали в търсене на най-доброто лечение и грижи.

„Ние пет години се борим за всичко – с доктори, болници, изследвания, терапии, специалисти, всичко“, споделя тя.

Усилията на семейството са насочени към подобряване на състоянието на момчето, но разходите за необходимите процедури са непосилни. Терапиите на Галин струват около 900 лева на месец – сума, която е сериозно перо в семейния бюджет.

►Подкрепата на „Българската Коледа“

До момента родителите разчитат основно на помощта, отпусната от кампанията „Българската Коледа“. Инициативата им помага с 1200 лева годишно, които се използват за широк спектър от специализирани дейности. Благодарение на тези средства Галин посещава ерготерапия, кинезитерапия, логопед и плуване.

„Ползваме ерготерапия, която е платена, за което „Българската Коледа“ ни помага и благодарим много за това. Ползваме кинезитерапия, логопед, плуване – това всичко е платено“, обяснява майката на Галин. Тъй като лечението трябва да продължи и през следващата година, семейството отново се надява на подкрепата на добри хора.

Въпреки трудностите, малкият Галин не спира да мечтае и да вярва в доброто. Като всяко дете, той има своята голяма цел, към която гледа с надежда.

„Искам да стана капитан на кораб и да плавам в морето“, споделя Галин. Докато се подготвя за своята бъдеща професия, той намира радост в малките неща и вярва в човешката доброта: „Има добри хора“.