Френският президент Еманюел Макрон обяви началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес.

"Този нов самолетоносач ще бъде илюстрация на силата на нашата нация, силата на индустрията, на техниката, силата в служба на свободата на моретата и в бурни времена", увери той.

Официалното обявяване на началото на строителството беше дългоочаквано, въпреки бюджетната безизходица, в която се намира правителството, а необходимите инвестиции и еволюцията на заплахите поставят проекта под натиск.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства. Париж желае да засили своето стратегическо партньорство с ОАЕ, като в същото време очаква повече сътрудничество в борбата с наркотрафика.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни Макрон.

Новият самолетоносач, също с ядрен двигател, ще бъде много по-голям от сегашния. Той ще е с водоизместимост близо 80 000 тона и ще бъде дълъг около 310 метра, докато "Шарл дьо Гол"е с водоизместимост 42 000 тона и с дължина 261 м. С екипаж от 2000 моряци, новият самолетоносач ще може да побере 30 бойни самолета.

Рискът от "сблъсък след три-четири години" с Русия, за който говорят военните, поражда опасения, че бюджетите ще бъдат насочени към по-неотложни приоритети, отбелязва АФП. Неотдавнашните изказвания на началника на генералния щаб на армията, генерал Фабиен Мандон, който каза, че страната "не може да се задоволи с възпроизвеждането на инструмент, който е бил проектиран в средата на миналия век", изглежда също поставят под въпрос концепцията за самолетоносача.

Генералът подчерта по-специално "необходимостта от постоянно морска присъствие" на кораба и неговата способност да превозва "всички видове дронове".

Според военноморските сили само един кораб, "Шарл дьо Гол", е на разположение 65% от времето. Забавяне в строителството и следователно в пускането в експлоатация на неговия "наследник" би оставило френските ВМС без самолетоносач.

Обследване във връзка с предстоящата голяма техническа ревизия на "Шарл дьо Гол" ще покаже през 2029 г. дали експлоатацията на кораба може да бъде удължена с няколко години след 2038 г., в зависимост от състоянието му.