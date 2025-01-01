Държавното предприятие „ЕСО ЧАРДЖ“ ЕАД ще изгради две зарядни станции за електрически превозни средства в Бургас, съобщиха от Общината.

Общинските съветници подкрепиха докладната на кмета Димитър Николов, с която на държавното дружество се предоставя право на строеж.

Проектът за изграждането на зарядните станции е пилотен за страната. Община Бургас е първата, която се включва в него и ще разполага със станции от този тип.

Те ще са с мощност от 1200 киловата, което осигурява изключително бързото зареждане на електрическите превозни средства.

Финансирането е 100% европейско и не изисква съфинансиране от Общината. Зарядните станции ще бъдат разположени в кв. „Акациите“ и промишлена зона „Север“ и ще могат да се ползват свободно от гражданите.