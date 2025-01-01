Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Бургас средства в размер до 3 852 321 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура.

Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект на „ВЕМУС ИНВЕСГ' ЕООД и „М КАБЕЛ" ООД - „Изграждане на производствена база за кабелно производство в Бургас и разширяване на текущото кабелно производство, чрез закупуване на допълнителни машини и оборудване".

Инвестицията на компаниите по проекта е в размер на 8 млн. лв. и се предвижда разкриването на 25 нови работни места.

Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции.

Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Ем Пи Пропърти" (Мото Пфое), „Тоже" ЕООД, „Емко Г“ ООД, „Ем Ди Иммобилиен" ЕООД (Aiko/Momax), „Дева Бродкаст" ЕООД, „Тропик 2000" ЕООД, „Комерс Тони 91" ЕООД, „Вайс-Профил" ООД, „ИНД Пропъртис" АД (Хюндай), „Иванови Плюс" ЕООД, „Калисто Естейтс" ЕООД и други.