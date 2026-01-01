Стотици жители на Нова Загора излязоха на масов протест и блокираха ключово кръстовище в града.

Недоволството е провокирано от тежка катастрофа навръх Нова година, при която загинаха двама души, а виновният шофьор се оказа с отнета книжка, след употреба на алкохол и преследван от полицията.

Мирният протест премина под наслов „Справедливост и край на безнаказаността", а събралите се хора отправиха ултиматум към властите за спешни законодателни и инфраструктурни промени.

Инцидентът, разтърсил града, се случи часове преди настъпването на 2026 година – на 31 декември. Според свидетелски разкази по време на протеста, водач-убиец е отказал да се подчини на полицейска стоп-палка, което е довело до преследване от патрулните автомобили по пътя към с. Каменово и обратно към града.

БГНЕС

В опита си да избяга, мъжът преминава на червен светофар и помита автомобила на жертвите, които се прибирали след пазаруване за празника.

"Полицаите го гонят от тук до Каменово. Обръщат, и пак го гонят. И цялата работа става вече, когато колата минава на червено и става белята", разказа мъж от Нова Загора

Напрежението сред хората е огромно, а скръбта е смесена с гняв от липсата на държавност. Иванка Кашкаваладжиева - жител на града и организатор на протеста, заяви: "Искаме по-строги закони за шофьорите и превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. Защото отнемането на човешки живот вече не е грешка, а престъпление. И да не каже някой „така е било писано", защото така не е било писано."

Протестиращите повдигнаха и въпроса за корупцията при издаването на шофьорски книжки и липсата на реални наказания.

"Не може да иде в Гърция и да си купи за 5000 лв. книжка и да стават убийства по пътя," възмущават се гражданите. 74-годишната Иванка Драганова, която е шофьор от 40 години и притежава „златен талон" без нито едно нарушение, попита риторично защо законите не важат за всички.

БГНЕС

Организаторите на протеста връчиха списък с 6 конкретни искания към МВР и местната власт, като настояха за „нулева толерантност" към войната по пътищата. В писмото са записани искания за ежедневни проверки за алкохол и наркотици в града, с акцент върху малките часове и почивните дни; публичен месечен отчет от РУ на МВР – Нова Загора за броя проверки и установените неправоспособни или пияни водачи; незабавно прилагане на санкциите за водачи с отнета книжка или положителни проби; засилен контрол в рисковите зони, включително на кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Евтимий"; спешна среща с ръководството на полицията за поемане на конкретни ангажименти и срокове. Промени в инфраструктурата: Поставяне на „легнали полицаи", камери за скорост, по-добро осветление и пълно преосмисляне на организацията на движение на кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Евтимий", за да се гарантира безопасността също са сред исканията.

Гражданите на Нова Загора са категорични, че протестите няма да спрат, докато не видят реални действия. "Възмутени сме и искаме превенции. Смачкан е животът на невинни хора," завършват протестиращите.