Спасиха съръндак, нападнат от хищници, съобщиха от Зоопарк Бургас.

В петък в района на местността Аркутино е забелязан бедстващ съръндак, нападнат и тежко нахапан от хищници. Животното се е опитало да се спаси, като е скочило във водата.

Незабавно е потърсено съдействие от директора на Зоопарк Бургас, който се е включил в спасителната акция късно вечерта, хоспитализирал е животното и е извършил обработка на раните. В продължение на дни дивото животно е под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в зоопарка.

Благодарение на денонощните усилия състоянието му се подобрява. Съръндакът вече е напълно възстановен, а утре ще бъде освободен в естествената си среда – в природен резерват в района на Аркутино.