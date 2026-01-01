София не е просто град с дълга история. Тя е символ на свобода, достойнство и устойчивост, написа в официалния си Facebook профил кметът на столицата Васил Терзиев.

София е град, който е преживял войни, разделения и кризи, но винаги е намирал сили да се изправи и да продължи напред, посочва Терзиев.

И днес София носи същия дух. Дух на хора, които не се отказват, които отстояват свободата си и вярват, че бъдещето се гради с отговорност, памет и смелост, пише кметът.

„Наш дълг е да пазим тази свобода жива, не само в думите, а в решенията, които взимаме всеки ден за града и за хората в него. Поклон пред историята и пред всички, които са дали сили и живот, за да бъде София свободна“, пише още кметът на София Васил Терзиев.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави от 9 часа днес света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, съобщиха от Софийската митрополия на сайта си.