Италианският град Венеция приключи 2025 г. и навлезе в новата 2026 г. с четири новогодишни концерта в оперния театър „Ла Фениче“. Те донесоха постъпления от 840 000 евро. Един от концертите беше предаван и по държавната телевизия. В диригентската роля дебютира италианският диригент Микеле Мариоти. А по време на концерта бяха изпълнени откъси от произведения на Росини, Белини, Доницети, Маскани, Пучини и Верди. В концерта участваха италианското сопрано Роза Феола и американският тенор Джонатан Тетелман, придружавани от хора на „Ла Фениче“, обобщава италианското издание „Република“. Но по време на този музикален празник на никого не убягна факта, че всички участници в проявата, както и зрителите носеха кръгла значка, изобразяваща ключа сол на златен фон, което е и емблемата на венецианския оперен театър. Значката напомняше за напрежението в „Ла Фениче“, започнало през септември и продължаващо и до днес. То беше породено от назначаването на италианската диригентка Беатриче Венеци за музикален директор на "Ла Фениче“. Въпросът породи разделение между ръководството и служителите на оперния театър, но също така се набърка и в кампанията за изборите през ноември за областен управител на областта Венето, в която се намира Венеция. Сега се очертава въпросът да се коментира оживено и по време на кампанията за изборите за кмет на Града на каналите, които ще се произведат тази година. Номинацията на Беатриче Венеци на престижния пост беше де факто поредният повод за разделение на политическа Италия на два блока – десница и левица, обобщават италиански медии.

Коя е всъщност Беатриче Венеци

Беатриче Венеци е родена в град Лука в областта Тоскана в Италия на 5 март 1990 г. Лука е родното място на Пучини, когото през годините Венеци дефинира като пътеводна светлина в нейния живот. Венеци започва да свири на пиано още като малка, но осъзнава, че нейното призвание е да бъде диригент. Завършва Гимназията за изкуства в Лука, а през 2010 г. се дипломира по специалност пиано от Висшия институт за музика „Риналдо Франки“ в Сиена, където неин музикален ръководител е Норберто Капели. През този период посещава и майсторски класове по пиано на Андреа Лукезини, Пиетро Де Мария и Винченцо Балцани. После продължава да учи пиано с Пиетро Белуджи във Флоренция, а след това и с Джанлуиджи Джелмети в музикалната академия „Киджана“ в Сиена и накрая с Джон Акселрод, на когото става и асистент в продукцията „Кандид“ на Ленард Бърнстейн в театъра „Маджо музикале“ във Флоренция през 2015 г. Учи и композиция при Гаетано Джани Лупорини. А през 2015 г. се дипломира по специалността оркестрово дирижиране от консерваторията „Дзузепе Верди“ в Милано под ръководството на Виторио Паризи, обобщават италиански издания в биографични справки за Венеци.

Беатриче Венеци дебютира като оркестров диригент през 2012 г. През 2016 г. става главен диригент на неаполския Нов оркестър „Скарлати“ (включващ в състава си деца от 11 до 18 години, младежи от 18 до 28 години и аматьори). Същата година участва в конкурса за диригенти на името на Арам Хачатурян в Ереван, след това участие тя е поканена за две години да бъде помощник директор на Арменския държавен симфоничен оркестър.

Като диригент Венеци има изявен интерес към италианските композитори, на първо място към съгражданина й Пучини. За нея Пучини е първият, който отдава голямо значение на ролята на жените в операта и се занимава с тяхната психология и личност. Ето защо за никого не е изненада, че тя прави и дебют на фестивала на Пучини в Торе дел Лаго в провинция Лука в Италия с операта „Турандот“ на Феручо Бузони. През юли 2017 г. Венеци става главен гостуващ диригент на същия фестивал, като дирижира комичната опера „Лястовичката“ на Пучини.

Понастоящем Беатриче Венеци е главен гостуващ диригент в театър „Колон“ в аржентинската столица Буенос Айрес, припомня „Скай Ти Джи 24“. През годините тя е била и главен гостуващ диригент на Тосканския оркестър и творчески директор на Фондацията за изкуства „Таормина“. Сътрудничила е със световноизвестни изпълнители, балетисти и музиканти, сред които Пласидо Доминго, Рамон Варгас, Виторио Григоло, Мария Хосе Сири, Кристин Ополайс, Айда Гарифулина, Стефан Миленкович, Валентина Лисица, Бруно Канино, Карла Фрачи и др. Венеци е дирижирала и в престижни музикални институции и театри, сред които флорентинският театър „Маджо музикале“, Фондация „Арена ди Верона“, Новата японска филхармония, Националният театър на Южна Корея, Филхармонията на Нагоя, Симфоничният оркестър на Шънджън, лондонската опера „Холанд парк“, Лирическият театър в Каляри, театър „Белини“ в Катания, Операта в Ница, операта „Гран Авиньон“ във Франция, оперният театър в Мец, оркестър „Хайдн“ в Болцано, Симфоничният оркестър на Националното радио и телевизия на Беларус, миланският оркестър „Музикални следобеди“, Грузинският филхармоничен оркестър, Грузинският национален оперен театър, Националният оперен театър на Азербайджан, Националния театър „Иван Заич“ в Риека в Хърватия и др. През 2021 г. Беатриче Венеци участва и в предпоследната фестивална вечер на фестивала на италианската песен в Сан Ремо, където връчва наградата на победителя във фестивалната категория за нови музикални предложения.

Беатриче Венеци е дирижирала общо над 300 концерта и над 200 опери. През годините тя е получила различни признания за творческите си постижения и за ангажимента си за разпространение на музикалната култура сред младите поколения, отбелязва „Скай Ти Джи 24“. Сред отличията, присъдени на Венеци, са италианската музикална награда „Златна стълбица“, наградата „Пегас“ от областта Тоскана, наградата „Америка“ на Американо-италианската фондация, наградата „Кинео“ на Венецианския кинофестивал и италианската Национална награда „Джентиле ди Фабриано“. През 2017 г. италианското издание „Кориере дела сера“ постави Беатриче Венеци в списъка си с 50-те жени, белязали 2017 г. През 2018 г. изданието „Форбс“ включи Венеци в списъка на 100-те млади лидери на бъдещето. А през 2023 г. и 2024 г. изданието „Форчън“ постави Венеци в списъка си на 40-те най-влиятелни личности под 40 години в света.

Беатриче Венеци сътрудничи в качеството си на лектор и с университета „Бокони“ в Милано, Виенския университет, Политехническия университет на Милано, академията „Полимода“ във Флоренция, Католическия университет в Милано, университета „Федерико Втори“ в Неапол, Международния свободен институт за социални изследвания „Гуидо Карли“ в Рим, университета в Сасари. Венеци е и автор на няколко книги, сред които „Огнено алегро“, „Сестрите на Моцарт“, „Часът на музиката“ и „Пучини срещу всички“. Тя също така е и автор на учебник по музика в прогимназиите.

Беатриче Венеци и България

Беатриче Венеци беше гост диригент в Софийската опера и балет, където на 20 януари през 2018 г. тя дирижира концерта „Жените на Пучини“, отдаващ почит на творчеството на прочутия италиански композитор, се припомня на сайта на Софийската опера и балет. През 2018 г. на 8 март, когато се отбелязва Международният ден на жените, Венеци дирижира и Софийския филхармоничен оркестър в зала „България“ в София, по време на който беше изсвирен рядко изпълняваният Концерт за пиано и оркестър от Клара Шуман, се припомня на сайта на Софийската филхармония. Година по-късно на 7 март Венеци отново беше гост диригент на Софийския филхармоничен оркестър, изпълнил тогава творбата на Добринка Табакова “The High Line” за цигулка, флюгелхорн и оркестър и фантазията за оркестър на Пенка Кунева, наречена „Предателството на технологиите“.

Какво представлява венецианския театър „Ла Фениче“, на който Беатриче Венеци ще е музикален директор

Венецианският оперен театър „Ла Фениче“ носи емблематично име, което в превод от италиански означава „феникс“. Името не е случайно, а е в чест на оперна трупа, която успява като птицата феникс да възкръсне от пепелта на пожар, засегнал я през 1774 г. След този пожар започва именно изграждането на театъра, в който трайно се настанява трупата. Той е открит през 1792 г. Втори пожар засяга „Ла Фениче“ през 1836 г.. Театърът е възстановен година по-късно. Трети пожар изпепелява оперния театър в нощта на 29 януари 1996 г. В този случай става дума за умишлен палеж. Оцеляват само външните стени на сградата. Театърът е възстановен напълно и отрит наново през ноември 2004 г. Лицата, отговорни за умишления пожар са разкрити бързо. Това са предприемачът Енрико Карела и неговият братовчед, електротехникът Масимилиано Маркети. Двамата имали фирма, която била наета за поддръжката на театъра. Те обаче закъснели с изпълнението на дейностите по договора и за да не им бъде наложена глоба за това, решили да предизвикат малък пожар и да кажат после, че той е забавил работата им. Пожарът обаче се оказал много по-опустошителен, отколко те планирали. Двамата бяха признати за виновни на последна инстанция и осъдени съответно на 7 и на 6 години затвор през 2003 г. Маркети прекара само 2 години в затвора, след като присъдата му беше намалена, докато Карела избяга преди произнасянето на окончателното наказание и беше заловен през 2007 г. на границата на Мексико и Белиз. Той беше екстрадиран към Италия, където прекара около 16 месеца зад решетките, след което присъдата му също беше намалена и той беше настанен в център за социална реабилитация на престъпници.

През годините оперният театър „Ла Фениче“ се налага като един от водещите театри не само в Италия, но и в света. През 19-и век театърът е бил сцена на няколко прочути премиери, като например тези на творби на Росини, Белини, Верди и Доницети.

Какъв е проблемът с Беатриче Венеци в „Ла Фениче“

Беатриче Венеци е дъщеря на Габриеле Венеци, който е предприемач в областта на недвижимите имоти и който е бил национален ръководител на дефинираната като крайнодясна и неофашистка партия „Форца нуова“, припомнят италиански издания, но и „Евронюз“. Партията продължава да съществува и до днес, но през 2020 г. в редиците й настъпва разпад и едно крило се отцепва от нея. Две години по-късно партията не е допусната до предсрочните парламентарни избори в Италия, тъй като не успява да събере 36 000 нужни подписа в подкрепа на това. На евроизборите през 2024 г. партията отново не е допусната, тъй като не успява да събере нужните за това 75 000 подписа. Бащата на Беатриче Венеци се кандидатира, безуспешно, за кмет на град Лука на изборите през 2007 г. Днес той се е отказал от политиката.

Самата Беатриче Венеци също не крие симпатиите си към италианската десница, в частност към партията на Джорджа Мелони „Италиански братя“, основана преди 13 години. Тези симпатии са респективни. Мелони също симпатизира на Венеци и така младата диригентка си спечелва слава освен с кариерата си и с това, че е приближена на Мелони, която днес е италиански премиер. През 2021 г. Беатриче Венеци получава награда за постиженията си в областта на музиката и културата от организаторите на фестивала „Атрею“ в Рим, който е ежегодна проява на „Италиански братя“ на Мелони, припомня „Евронюз“. През 2022 г. с идването на власт на правителството на Мелони Беатриче Венеци е назначена за музикален съветник към италианското министерство на културата, посочват „Евронюз“ и „Скай Ти Джи 24“. Този пост тя заема до 2024 г. Преди това е била и член на консултативната група по въпросите на жените към Папския съвет за културата в периода 2019 г. – 2022 г., припомня „Скай Ти Джи 24“.

Любопитното е, че Венеци преди няколко години подчерта, че би искала да бъде наричана маестро, а не маестра, което е типичното обръщение за жена диригент. Това се вписва и в линията на Мелони, която настоява да бъде наричана премиер, а не премиерка.

На 22 септември миналата година стана ясно, че Беатриче Венеци е назначена за нов музикален директор на „Ла Фениче“. Назначението й влиза в сила през октомври 2026 г. и приключва в края на март през 2030 г., припомнят италианските новинарски сайтове „РАИ Нюз“ и „Скай Ти Джи 24“, английската емисия на „Евронюз“, италианското музикално издание „Рес музика“, италианските издания „Пост“, "Стампа", "Матино", „Кориере дел Венето“, „Джорнале“, „Кориере дела сера“, „Оупън онлайн“, белгийската медия „Ер Те Бе Еф“ и др. Решението за назначението на Венечи е било взето единодушно от ръоводството на Венецианската лирико-симфонична фондация, която е ръководен орган на венецианския оперен театър и която е председателствата от кмета на Венеция Луиджи Бруняро, който е представител на италианската десница. Предложението за назначението е дошло от Никола Колабианки, суперинтендант или генерален директор на "Ла Фениче".

„Внимателно и задълбочено проучих всички възможни профили за ролята на музикален директор на театър „Ла Фениче“ и реших да заложа на Беатриче Венеци, защото е отличен диригент и защото е жена, която на едва 35 години вече се е утвърдила на международно ниво“, заяви Колабианки в мотивацията си относно назначението. „Имах възможност да оценя нейните музикални и човешки качества по няколко повода и не мога да не се съглася с думите на авторитетни италиански музикални критици, които казват, че тя заслужава тази роля и които я дефинират като любезна и прагматична артистка и като сериозна и подготвена за поста. Успех, Беатриче! Ще работим заедно за доброто на „Ла Фениче“, на Венеция и на великата италианска музика по света”, добави той.

В аргументацията си относно това решение Фондацията на театъра казва на свой ред, че то е било взето в резултат на задълбочени дискусии и след като самата Венеци е изразила готовност да заеме този пост. Кметът на Венеция Бруняро и Ръководният съвет на Фондацията на театъра допълват, че назначението на Венеци на ръководния пост в „Ла Фениче“ представлява допълнителна стойност за театъра по отношение на професионализма, енергията и обновлението. Назначението ще допринесе и за още по-голямата видимост на театъра в международен план, заявиха Бруняро и Ръководният съвет на Фондацията.

По повод назначението на Венеци в „Ла Фениче“ тогавашният областен управител на областта Венето Лука Дзая, който е от десницата и за когото се твърди, че ще се кандидатира за кмет на Венеция, коментира: „С голямо задоволство посрещнах новината за назначаването на Беатриче Венеци за нов музикален директор на „Ла Фениче“. Венеци е една жена, която на едва 35-годишна възраст постигна заслужен и престижен успех. Тя е една от малкото жени в света, които заемат висша длъжност в областта на оперните театри, потвърждавайки по този начин призванието на Венеция и на Венето да ценят жените при всяка възможност“.

Назначението завари Беатриче Венеци в Банкок, където тя се подготвяше за концерт с участието на Пласидо Доминго. „Посрещам с вълнение и признателност новината, че съм избрана за нов музикален директор на „Фениче“, заяви тогава младата дама пред италианската агенция „АДН Кронос“. „Ла Фениче“ е една институция, на която аз винаги съм гледала с голямо уважение и възхищение заради качеството и престижа, които тя въплъщава“, допълни Венеци. „Преди всичко бих искала да изкажа сърдечна благодарност на Фондацията на театъра и на институциите за доверието, което ми оказаха. Дълбоко съм поласкана да получа тази престижна длъжност, която ще се стремя да изпълнявам както на национално, така и на международно ниво с цел постигане на все по-големи успехи за театъра. Нямам търпение да започна този човешки, артистичен и музикален диалог с театъра, с град Венеция и с неговата публика“, заяви Венеци.

Любезностите и хвалебствията обаче приключиха дотук и започнаха първо възраженията, а после и протестите срещу назначението на Беатриче Венеци на поста музикален директор на „Ла Фениче“.

Първо възражения дойдоха от членовете на оркестъра на венецианския театър, а после те се пренесоха сред целия персонал на „Ла Фениче“. Служителите на театъра, представлявани от синдикатите, заявиха, че назначаването на Венеци е било прибързано, че процедурата по назначаването е била претупана, че музикантите и в по-общ план персоналът не са били консултирани по въпроса, че не е било представено име на друг кандидат за поста. Обобщено казано, служителите на „Ла Фениче“ дефинираха назначението като политически мотивирано и спуснато от италианската десница. Те подчертаха, че изборът на една личност, която е толкова тясно свързана с една политическа партия, означава, че „Ла Фениче“ ще се превърне в политическо бойно поле, отбелязва „Кориере дел Венето“.

Суперинтендантът Колабианки се защити от тези твърдения, като каза, че персоналът трябва да съди за назначението по резултатите, които то ще даде в бъдеще, отбелязва „Рес музика“. Колабианки призова служителите да изтрият от съзнанието си съмненията, които имат относно процедурата по назначението на Венеци. Персоналът и синдикатите на „Ла Фениче“ призоваха за оттегляне на назначението на Венеци и предупредиха, че ще предприеме протестни действия, припомня „Пост“. Белгийската медия Ер Те Бе Еф припомня, че самият Колабианки, който отскоро заема поста на суперинтендант на „Ла Фениче“, също се слави с това, че е приближен до Мелони.

Всички призиви и предупреждения не дадоха резултат. И в полемиката се намесиха и италианските медии, които припомниха, че не веднъж решение относно Венеци е пораждало недоволство. Те припомниха, че заради нейната близост с десницата, участието й като гост диригент в музикални прояви в Лимож и в Ница във Франция през 2023 г. и 2024 г. е породило протести. В Ница по-специално по време на Концерта за Нова година през 2024 г., който Венеци дирижира, се чуха освирквания, а сред публиката беше развят и бандерол, на който пишеше: „Никакви фашисти в операта, никаква опера на фашистите“, припомня „Пост“. Подобни протести имаше и срещу нейно участие като гост диригент в Палермо през 2024 г.

Музиканти в Италия и музикални критици на свой ред заговориха за недостатъчно богата творческа биография на Беатриче Венеци, като някои дори дефинираха тази биография като прекалено тъничка за престижния пост, който й е поверен. Мнозина припомниха, че досега Беатриче Венеци не е дирижирала нито концерт, нито опера в „Ла Фениче“ и не е работила с оркестъра и трупата на театъра по време на тяхно турне. Някои направиха дори паралел между нея и южнокорейския диригент Мюн Вун-чун, който на няколко пъти е сътрудничил с оркестъра на „Ла Фениче“ и който е почетен гражданин на Венеция. По този начин те намекнаха, че южнокореецът би бил по-подходящ за престижния пост в „Ла Фениче“. Но Мюн вече е избран за музикален директор на миланския театър „Ла Скала“ и ще заеме този пост в края на 2026 г.

Решението за назначението на Венеци веднага беше разкритикувано от Кристиано Шиаро, бивш суперинтендант на „Ла Фениче“, който в статия в изданието „Манифесто“ го дефинира като „непрозрачна страница в модерната история на италианската култура и като пример от учебниците на какво ниво може да слязат политическите разделения в страната“. Според него творческата биография на Венеци е „по-скоро реторична, отколкото съдържателна“. „На тези, които не са запознати с операта, тя може да изглежда като отличен профил, но тези, които познават сектора, забелязват, че тя никога не е заемала водещи позиции, като тази, която тя ще заема сега в „Ла Фениче“. Тя също така не е дирижирала никога в голям оперен театър с международна репутация“, казва Шиаро, цитиран и от изданието „Пост“.

Срещу назначението веднага се обяви и италианската диригентка Силвия Масарели, за която много хора казват, че в международен план е по-прочута и авторитетна от самата Беатриче Венеци. В интервю за „Фато куотидиано“ Масарели заяви, че Венеци „няма никакъв опит, никакви умения, нищо друго освен картата на политическите си връзки, която тя разиграва“.

В интервю за „Кориере дела сера“ италианският диригент Фабио Луизи, който е дирижирал оркестъра на операта "Метрополитън" в Ню Йорк, който е музикален директор на Далаския симфоничен оркестър и е главен диригент на Датския национален симфоничен оркестър, пък заяви: „Изборът на музикален директор трябва да бъде споделен с художествения състав, който в този случай беше изправени пред свършен факт. Няма смисъл, в интерес на една институция, да се назначава човек, който не е добре приет. Невъзможно е художествените състави да не бъдат включени в подобен избор“. Той каза, че е гледал няколко видеа от диригентските изяви на Венеци и е стигнал до извода, че при нея „няма съответствие между музикалните идеи и жестове, с които тя трябва да ги предаде“. Луизи допълва, че в жестовете на Венеци не съзира талант и казва, че тя не е съзряла, за да заема такъв пост, който сега й се поверява. „А и преди това човек трябва да е работил в големи театри, да е дирижирал големи оркестри и да разполага с обширен репертоар“. Луизи добавя, че изобщо не иска да коментира въпроса дали Венеци е била или не назначение, прокарано от „Италиански братя“. Той отхвърля и коментарите, че критиките срещу Венеци произтичат от това, че тя е жена. Луизи казва, че дискриминациите по полов признак в музиката вече не съществуват. А що се касае до подкрепата за назначението на Венеци, Луизи казва: „Абсурдът на ситуацията е в това, че онези, които я подкрепят, излагайки я по този начин, са я поставили в трудна позиция, която тя може би е подхранила, но която ѝ нанася вреди сега. На 35 години един диригент е дете. Пред нея има много време да изгради своя път. Надявам се Венеци да има здравия разум да направи крачка назад , в свой интерес и в интерес на театъра“. Според Луизи в чужбина подобно нещо не би могло да се случи. „В англосаксонския свят в музиката влизат спонсорите, не политиката. Комисията, която решава назначението, се състои от мениджъра на оркестъра, от художествения директор и от няколко музиканти от състава. И в Европа художествените състави биват консултирани, а преди да поеме даден пост, диригентът трябва вече да е работил с тях – нещо, което в този случай не се е случило“, припомня Луизи.

По казуса с Беатриче Венеци се произнесе и нейният университетски преподавател от Миланската консерватория Виторио Паризи. Пред изданието „Бреша оджи“ роденият в Бреша прочут италиански диригент си спомня, че Венеци не е успяла да влезе в Миланската консерватория в първата година, в която е кандидатствала там, защото се класирала на трето място, а местата за прием били само две. На втората година тя успяла да влезе и веднага се е показала като старателна студентка, както много други негови ученици. „Както много от състудентите си, тя учеше сериозно и се отдаваше усърдно на занятията, завършвайки един добър курс на обучение. От аналитично-музикална гледна точка тя беше много добре подготвена в интелектуален план и винаги се проявяваше като изключително решителна“, допълва Паризи и казва, че след като тя е завършила Консерваторията двамата са поддържали контакт известно време, но после са се изгубили от поглед. Паризи припомни, че впоследствие в няколко интервюта в италиански издания Венеци е разказала, че в консерваторията е била дискриминирана, защото е била жена. Той отрече това да се е случвало и изрази съжаление за тези нейни твърдения. „Това изобщо не е вярно. От тази институция тя получи повече от онова, което получиха други, например възможността да дирижира няколко вътрешни концерта, каквато други не са имали. Следователно нямаше никаква причина да се оплаква“, заяви Паризи по отношение на твърденията на Венеци. „След това Беатриче Венеци получи възможности, с които други студенти или млади диригенти не могат да разполагат, по очевидни политически причини. Тя можеше да изгради добра артистична кариера, но пробивът ѝ стана наистина експлозивен най-вече от момента, в който тя стана съветник в министерството на културата. Мнозина изведнъж започнаха да я канят в своите театри, може би защото смятаха, че позицията ѝ би могла да им бъде полезна за отваряне на определени врати“, допълва Паризи по адрес на Венеци. „Прочетох много от нещата, написани за нея през последните дни. Много коментатори, които не са музиканти и които казаха, че служители в една организация, не могат да искат ръководителят им да бъде отстранен, очевидно изобщо не разбират как функционира един оркестър. В страните с по-развита музикална култура, например Германия, никой никога не би бил поставен на такава позиция без единодушното съгласие на оркестрантите. Ако е вярно, че е имало предложения този пост да бъде зает от диригенти от калибъра на Даниел Хардинг (музикален директор на Националната музикална академия „Санта Чечилия“ в Рим) или (от гореспоменатия) Фабио Луизи, очевидно е, че назначението на Венеци предизвиква немалко спорове“, заяви Паризи. И допълва: „Много съм съпричастен и солидарен с колегите от „Ла Фениче“ заради изразената от тях противоположна позиция, но в Италия нещата функционират така, защото оценката към артистите и музикантите е сравнително ниска. С тях се отнасят като с общи работници, а всъщност тяхната работа е художествена и те имат пълното право да си изберат диригента и ръководителя. Ако бях на мястото на Беатриче Венеци, никога не бих отишъл на място, където не ме искат“.

Казусът с Венеци беше коментиран и от прочутия италианския диригент Бепе Весикио, дирижирал многократно оркестър на Фестивала в Сан Ремо и починал през ноември. През октомври, малко преди смъртта си, пред „Оупън онлайн“ Весикио заяви, че при назначението на Венеци са били допуснати грешки и сега Венеци плаща щетите за това. Диригентът заяви, че не споделя политическите позиции на Венеци, но се солидаризира с нея заради коментарите, оправяни сега срещу нея. Преди това назначение всички са я хвалели като диригент, а сега са били направени много деградиращи коментари срещу нея, смята Весикио. Той изтъква, че като диригент Венеци има необходимите качества, но ролята на музикален директор на оркестър на престижна музикална институция изисква и други компетенции, като ръководене на бюджет, наемане на нови артисти, планиране на програмата на цели музикални сезони. Весикио също така разкритикува „циничния начин“, по който партиите в Италия са подхванали историята с това назначение, като същевременно отказа да даде конкретни съвети към Венеци какво да прави в тази ситуация, като остави на нея сама да прецени как да действа.

Назначението на Венеци в „Ла Фениче“ беше коментирано и от италианската диригенткта Джана Фрата, първата жена, дирижирала оркестъра на Берлинската филхармония, първата жена, дирижирала и оркестъра на Римската опера и първата жена диригент на коледния концерт в италианския Сенат. Пред „Кориере дела сера“ Фрата отбеляза, че в случая с Венеци начинът, по който е била назначена тя, е породил дискусии, тъй като в този процес не е участвал оркестърът, който тя ще ръководи в бъдеще. Според Фрата музикалната биография на Венеци е по-оскъдна спрямо тази на предходните диригенти на оркестъра в „Ла Фениче“. Фрата допълва, че в случая с Венеци освен това оркестърът на венецианската опера не е имал възможност да я подложи на изпитание, за да види от първа ръка какво представлява тя като диригент и тогава да вземе решение дали да й повери своето ръководство. Фрата изразява и съжаление, че целият скандал е придобил политически оттенък.

Световноизвестният италиански диригент Рикардо Мути, дирижирал на много престижни сцени, в това число и Новогодишния концерт на Виенската филхармония, коментира в интервю за „Стампа“ по завоалиран начин скандала, като заяви, че творците като личности имат право на политическа визия, но допълни, че сцената не трябва да се превръща в място за правене на политически прокламации. „Публиката отива в театъра, за да слуша произведение, а не за да бъде възпитавана или индоктринирана“, каза Мути.

Италианската опозиционна левоцентристка Демократическа партия категорично дефинира назначението на Венеци като политическо, припомнят италиански медии и Ер Те Бе Еф.

По принцип механизмът на избор на музикален директор на „Ла Фениче“ е делегиран от министерството на културата на суперинтенданта на театъра – в конкретния случай на Колабианки, набеждаван, че е приближен на Мелони, отбелязва „Пост“. Той предлага име, но би трябвало да се консултира с персонала на театъра, в частност с музикантите. След което той предлага въпросното име за обсъждане от Ръководния съвет на Фондацията на театъра, който би могъл и да не се съобрази с предложението на Колабианки. Но в крайна сметка суперинтендантът взима финалното решение, независимо от мнението на Фондацията. Колабианки е пропуснал частта с дискусиите с персонала на театъра относно назначението на Венеци, коментират критици на решението.

Оперните театри в Италия обикновено се управляват фондации, като кметът на града, в който се намират театъра, автоматично става и председател на фондацията, управляваща градския театър. Заедно с други членове на Ръководния съвет на съответната фондация кметът предлага на министерството на културата личност, която да бъде суперинтендант на съответния театър, пише още „Пост“ в опит да разясни сложната йерархия в културните институции в Италия.

Назначението на Беатриче Венеци беше съпоставено сега и с назначението на венецуелския диригент Диего Матеуз в „Ла Фениче“ през 2011 г. По онова време той беше на 27 години и идваше от една страна, управлявана от левицата. Матеуз е известен и с прогресивните си и левичарски идеи. По онова време назначението му начело на оркестъра в „Ла Фениче“ обаче не породи полемика. Сега обаче консервативни журналисти и анализатори започнаха да задават въпроса защо назначението на Матеуз е минало безпроблемно, а това на Венеци поражда скандал, пише „Пост“. Те допълват, че разликата в начина, по който са били приети тези две назначения, се дължи очевидно на политическите идеи, бранени от двамата диригенти. Но изданието отчита, че Матеуз, за разлика от Венеци, е бил назначен начело на оркестъра на „Ла Фениче“ в резултат на дълго сътрудничество с него. По онова време освен това Матеуз е дирижирал големи международни оркестри, работил е с прочути диригенти, сред които и с италианеца Клаудио Абадо.

Срещу назначението на Беатриче Венеци се обявиха и музиканти от редица театри в Италия. Оркестър „Хайдн“ в Болцано подчерта, че това назначение е било грешка, защото не е имало обсъждане на въпроса с това назначение между ръководството и персонала. Служителите и музикантите на Римската опера казаха, че ситуацията с Венеци не е изолиран случай, а е вече често срещано явление в театрите в Италия. Представителите на Римската опера подчертаха, че е нужно да се обсъжда всяко едно назначение на висш пост с колектива на съответния театър. Солидарност с персонала на „Ла Фениче“ беше изразена от симфоничния оркестър на телевизия РАИ и от театър „Белини“ в Катания, припомня „Венеция тудей“. Персоналът на оперния театър „Ла Скала“ в Милано дефинира ситуацията в „Ла Фениче“ като сериозна и каза, че тя засяга всички театри в страната и не може да бъде свеждана до политическа атака от страна на левицата срещу десницата. Подкрепа за протестите в „Ла Фениче“ дойде и от музикантите от Общинския театър на Болоня, от екипа на театър „Петруцели“ в Бари и от персонала на театър „Реджо“ в Торино, допълват „Стампа“ и „Дире“.

Постепенно през изминалите над три месеца критиките и възраженията срещу назначението на Венеци прераснаха в конкретни действия - стачка на 17 октомври, която провали премиерата на операта „Воцек“ на Албан Берг, с която трябваше да приключи лирическият сезон 2024-2025 г., припомнят АНСА, „Евронюз“, „Дире“ и „АДН Кронос“. Вместо премиерата стачкуващите организираха протестен концерт на открито на венецианския площад „Кампо Сант’Анджело“. Същевременно 143 зрители, които имат годишен абонамент за театъра, заявиха, че имат намерение да се откажат от него също в знак на протест срещу Венеци, посочват „Република“ и „Арттрибуне“. А онлайн петиция срещу назначението на Венеци вече събра хиляди подписи, добавя „Евронюз“.

Междувременно кметът на Венеция Луиджи Бруняро призна пред „Кориере дел Венето“, че от Рим е имало натиск за назначението на Венеци, което той омаловажи „като обичайно нещо“. Той допълни и, че е много рядко суперинтендант на един театър да моли за извинение работниците си заради начина, по който е назначил някого, като по този начин все пак призна, че в назначението на Венеци има нещо, което не е било наред.

След стачката на 17 октомври музикантите и персоналът заплашиха с още стачни действия и поискаха оставката и на Колабианки, припомня „РАИ Нюз“. На няколко пъти от сцената на театъра през октомври прозвучаха и протестни изявления. Персоналът на театъра обяви, че протестите и стачните действия ще продължат, докато не бъде възстановен климатът на уважение и прозрачност в „Ла Фениче“. В края на октомври суперинтендантът Колабианки забрани на протестиращите служители да прочетат поредното протестно изявление от сцената на „Ла Фениче“. След това протестиращите подеха нова форма на протест, изразяваща се в разпръскване на листовки по време на представленията в театъра. На 10 ноември във Венеция имаше голямо протестно шествие срещу назначението на Венеци, приключило отново с концерт на „Кампо Сант’Анджело“, припомнят италиански издания и АНСА.

По повод протестните действия италианският заместник-министър на културата Джанмарко Маци припомни, че „Ла Фениче“ получава 22 милиона евро средства от държавата всяка година, които са пари на данъкоплатците. „Тези пари се отпускат, за да работи персоналът и да твори музика, а не да стачкува“, заяви Маци.

Италианският министър на културата Алесандро Джули също защити назначението на Венеци и заяви, това е отличен избор за музикален директор на оркестъра на венецианския оперен театър, предаде АНСА. „Беатриче Венеци е отличен творец и диригент. Тя няма да ни накара да съжаляваме за нейните предшественици“, подчерта той. За протестите по повод назначението на Венеци Джули каза, че това е тест, през който преминават „лидерите в културната сфера“ и който Венеци е способна да издържи.

Други провалени премиери във венецианския оперен театър нямаше, но напрежението се усети по време на премиерата на операта „Милосърдието на Тит“ на Моцарт, с която беше открит новия лирически сезон 2025-2026 г. на 22 ноември, припомня „Гадзетино“. Тогава представлението завърши със 7-минутни аплаузи от страна на зрителите, но протестиращите засипаха отново препълнената зала с протестни листовки срещу назначението на Венеци.

В края на ноември стана ясно, че около 300 служители в „Ла Фениче“ няма да получат бонус от 1300 евро, който от няколко години им се изплаща за успешен предходен лирически сезон и с който те обичайно посрещат празниците в края на годната, съобщиха „Гадзетино“ и „Венеция тудей“. Служителите на театъра казаха, че изплащането на сумата е било суспендирано заради техните протести срещу назначението на Беатриче Венеци.

През декември четирима бивши кметове на Венеция в общо писмо призоваха за намиране на решение на кризата в „Ла Фениче“, пише „Венеция тудей“. Бившите градоначалници Масимо Качари (левичар и кмет от 1993-2000 г.), Джорджо Орсони (левоцентрист и кмет от 2010 г- до 2014 г.), Паоло Коста (левоцентрист и кмет от 2000 до 2005 г.) и Уго Бергамо (левоцентрист и кмет от 1990 до 1993 г.) казаха, че кризата е абсурдна и е можело лесно да бъде избегната, ако е била съблюдавана обичайната практика при назначението на музикален директор на оперния театър.

Междувременно се появиха и твърдения, че Беатриче Венеци може да бъде назначена на друго място – за музикален директор на театър „Верди“ в Триест, където номинацията й нямало да бъде отхвърлена, пише „Венеция тудей“. Министърът на културата Джули обаче призова Венеци да не се отказва от поста във Венеция, където „ще съумее да омагьоса музикантите“, които сега са срещу нея, пише „Матино“.

Според сенаторката от „Италиански братя“ Антонела Дзеда полемиката около Венеци се дължи основно на това, че тя няма „правилната партийна книжка“ - тази на левоценстристката Демократическа партия.

Според Галеацо Бинями, лидер на парламентарната група на „Италиански братя“ в долната камара на италианския парламент, Беатриче Венеци не се е подчинявала на принципа за политическата коректност и именно затова сега много хора са против нейното бъдещо присъствие в „Ла Фениче“ във Венеция. Бинями заяви, че Венеци има необходимите способности и заслуги, за да заема отредения й пост. Той добави, че проблемът с левицата, надигнала сега глас срещу Венеци, е, че „левицата възприема културата като запазена зона само за хора с леви убеждения“.

Как реагира самата Венеци на всичко това

Беатриче Венеци не е имала музикален ангажимент в Италия, откакто се разрази скандалът. В началото на октомври тя трябваше да участва като гост във Фестивала на идеите в Местре, но в последния момент оттегли участието си, за да не нажежава обстановката, отбелязва „Гадзетино“. Тогава именно Венеци коментира и, че отправяните срещу нея критики са неоснователни и че по неин адрес са били изречени огромни лъжи. Диригентката нае и адвокат – юристката и депутатка Джулия Бонджорно, защитавала в миналото видни италиански политически фигури – която сега да предприеме действия във връзка с фалшивите твърдения по неин адрес, припомня „Оупън онлайн“.

Бащата на Венеци също коментира полемиката, като припомни, че се е отказал от политиката още преди време, за да не навреди на кариерата на дъщеря си, допълва „Гадзетино“.

Самата Венеци продължава работата си в „Колон“ в аржентинската столица, където през декември тя дирижира два гала концерта по повод 100-годишнината от създаването на хора и на оркестъра на емблематичния аржентински театър. Изявите на Венеци бяха бурно аплодирани там от аржентинските зрители. Билетите за двата концерта бяха разпродадени като топъл хляб и дори бяха пуснати специални билети за правостоящи поради огромния интерес, отбелязват италианското издание „Джорнале“, отразяващо позиции на италианската десница и консервативното издание „Секоло Д’Италия“.

По същото време докато кипеше скандалът около Беатриче Венеци във Венеция, в областта Тоскана, бастион на левоцентристите в Италия, 23-годишната Мия Диоп, която е от сенегалско потекло и е дългогодишна активистка на Демократическата партия, но няма никакъв управленчески опит, беше назначена за заместник областен управител. Това назначение породи паралели от страна на представители на десницата с назначението на Венеци във Венеция. Най-остър в тези паралели беше евродепутатът от крайната десница „Лига“ и бивш генерал от италианските въоръжени сили Роберто Ваначи, спечелил си скандална слава с прямите и политически некоректни мнения. „Ако си левоцентрист, то опит не ти е нужен“, заяви Ваначи по адрес на Диоп, предаде АНСА. „В случая с Диоп не се изискваше опит или професионална биография, за да заеме тя един деликатен и престижен пост. Само членска карта за Демократическата партия и черната кожа бяха достатъчни“, каза той. Ваначи добави, че що се касае до Беатриче Венеци тя е не само от десницата, но е и бяла, руса и дори християнка, в допълнение на това, че е несъмнено е много компетентна“. „И докато протестите срещу назначаването на Беатриче Венеци за диригент в „Ла Фениче“ продължават и тя е обвинявана в неопитност, въпреки впечатляващата й биография и международната й карира като диригент, то от левицата няма протести, а по-скоро аплодисменти и подкрепа за назначаването на 23-годишна студентка от сенегалски произход за заместник ръководител на един важен регион като Тоскана“, допълни Ваначи. Според него ако Диоп беше назначена за музикален директор на „Ла Фениче“, то музикантите от оркестъра със сигурност щяха да приветстват това като „първото назначение на жена от африканско потекло“ и всеки, който би възразил срещу него, би бил обвинен в расизъм и фашизъм.

Сагата с Беатриче Венеци, превърнала се не само в музикална полемика, но и в конфликт между десни и леви в Италия, остава отворена. Очаква се неудобни въпроси във връзка с нея да бъдат зададени и на италианския премиер Мелони по време на годишната й пресконференция на 9 януари.