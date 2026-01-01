Заради силния вятър кметът на община Самоков Ангел Джоргов активира системата за ранно предупреждение BG Alert. Жителите на общината и гостите на курортен комплекс Боровец бяха предупредени да бъдат внимателни поради ураганен вятър. В курортен комплекс Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите, съобщи пиарът на администрацията Виктория Петрова - Консепсион. Няма пострадали хора. С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

При падане на дървета вследствие на ураганния вятър в курортен комплекс Боровец, върху три автомобила са нанесени сериозни щети, а едно бунгало е смачкано, каза директорът на Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“ Николай Стойнов. Той също заяви, че няма пострадали хора. Всички туристи от лифт станция „Ситняково“ са извозени до курорта на безопасно място. На място са служители на Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“, Общинското лесничейство и Аварийното звено. Туристите, намиращи се в заведенията в близост до случилото се, също са изведени на безопасно място.

Общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище „Васил Левски" – София към други летища заради силния вятър, а три излитащи полета са били отменени. Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания „Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград, съобщиха за БТА от пресцентъра на летището. Проблемите с полетите са започнали от 01:15 ч. през нощта. Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив. Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.

Над 30 м/сек е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба в Дупница. Планинските спасители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

Заради силния вятър Столичната община затвори временно пътищата до Витоша. мярката е с оглед гарантиране на безопасността на гражданите. Затворени за движение са двата основни пътя към Витоша в направления Алеко и Златните мостове, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Оттам призоваваха туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи. Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до дървета и паркове, строителни обекти и скелета, сгради с нестабилни елементи, електропроводи и съоръжения.

Неподходящи са условията за туризъм във високите части на планините, не се препоръчва излизане над горския пояс, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. Навсякъде вятърът е много силен и снегът се топи, защото е много топло. Заради много силния вятър хората трябва да са добре екипирани с топли дрехи. Освен това с качването на температурите, лавинната опасност расте, така че хората трябва да бъдат внимателни и да следват зимната маркировка, казаха от ПСС. Оттам посочиха още, че в следващите дни, ако температурите паднат, ще бъде ужасно за ходене в планините и хората трябва да бъдат много внимателни.

Жълт код за силен вятър обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес в 16 области в страната. Очаква се поривите на вятъра да достигат до 90 км/ч., съобщава НИМХ на сайта си. Предупредителният код е в сила за областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, София-град, София област, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.