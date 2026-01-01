Представители на фермерите от цяла Гърция се събират днес в Малгара, западно от Солун, за да решат как ще продължат протестите си заради забавени субсидии от Европейския съюз и други искания към правителството на Кириакос Мицотакис.

Гръцките фермери продължават да протестират и да блокират пътища из цялата страна

По време на празничния период земеделските производители смекчиха пътните блокади, за да улеснят придвижването.

Очаква се в срещата да участват представители на повече от 50 блокади в страната. Това ще бъде третият кръг разговори, провеждан 35 дни след като трактори бяха разположени на ключови точки от пътната мрежа и на граничните пунктове със съседни държави.