Министерството на външните работи с позиция след изказването на премиера на Северна Македония.

Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г., пишат от МВнР.

Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган.

От МВнР припомнят, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори.

Същевременно, приветстваме думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитаме да спази това обещание към тях.