Трети ден държавният глава Румен Радев провежда срещи с представители на парламентарните групи преди процедурата по връчването на мандати за съставяне на правителство. След консултациите по-рано с "БСП–Обединена левица" при него вече са и депутатите от "Има такъв народ".

От името на формацията са председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.



Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет, заяви президентът Радев на представителите на ИТН.

"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам факта, че вие сте тук. В една сложна позиция, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни по Конституция да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до встъпване в изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем дотам, и в същото време мислите и работите за вашата следващата политическа позиция", каза Румен Радев.

Държавният глава попита представителите на ИТН имат ли желание за преформатиране на управлението в рамките на 51-вото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори, за Изборния кодекс, ще приемат ли 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките, както и трябва ли да има приет бюджет или удължителен закон.

"Мислите ли, че има други критично важно закони, които това Народно събрание трябва да приеме, и дали ще успее, защото виждаме, че атмосферата на работа рязко се влошава", попита още държавният глава.

"Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет", посочи Тошко Йорданов от ИТН и допълни: "Това, което направихме ние като папламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".

По повод конфигурациите в парламента и нужна ли е промяна той заяви, че в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране.

"Що се отнася за нова конфигурация... не е нужно човек да прави необосновани изказвания. Видимо в тази конфигурация, която е в момента парламентът, в тази политическа ситуация, която в момента се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", допълни Йорданов.

Председателят на ПГ на ИТН предупреди още, че преход от лев към евро без правителство и без бюджет има своите рискове.

"И може би последствия, и каквито и да са те, ще бъдат на тези, които провалиха правителството, искайки му оставката, и бюджетът. Естетвено правителството в оставка ще работи, но да се лъжем, че цялата държава не навлиза в лека пауза, когато няма редовно правителство, това също е факт. Бихме подкрепили всеки полезен закон в този отиващ си парламент без договорки с когото и да е било", категоричен бе Йорданов.

След консултациите от ИТН заявиха пред медиите, че с президента Радев са провели нормален диалог.

Отказаха категорично да посочат евентуална дата за избори или възможен кандидат за служебен премиер.

"Ние, от ИТН никога не сме давали акъл на президентската институция. А за служебен премиер - няма да питате точно ИТН, поради една простичка причина - когато променяха конституцията ПП-ДБ заедно с ДПС, Делян Пеевски, Бойко Борисов и ГЕРБ, ние бяхме против, гласувахме в зала против, обяснихме колко е вредно, два пъти сезирахме Конституционния съд по тази тема, така че кой е най-добър за премиер на служебен кабинет - намерете Асен Василев, изваждате Христо Иванов там, където се е скатал, събирате и Делян Пеевски и Бойко Борисов, всички бащи на Конституцията, като Христо може да е бил майката в конфигурацията, и им задавате този въпрос", коментира Тошко Йорданов.

Вчера държавният глава обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало", а в понеделник стартира с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.