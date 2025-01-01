Жители на село Големо село в община Бобов дол блокираха за около 40 минути пътя към общинския център в знак на протест срещу мръсния, според тях, въздух, който дишат пред последните няколко дни.

Протестът е възникнал спонтанно, след като днес за пореден ден жителите на селото били задимени от ТЕЦ "Бобов дол". Пътят вече е отворен и движението възстановено.

"Този проблем не е от днес и от вчера, той е от години. Чашата ни преля, вече не може да се търпи. Пишем писма, пращаме сигнали, но никой не ни обръща внимание, затова решихме този път да започнем гражданско неподчинение. Ще продължаваме, докато ТЕЦ не спре да работи", казаха участници в протеста.

Кметът на селото Васил Васев каза, че в продължение на месец подават сигнали до отговорните институции, но резултат няма. Той разказа, че системно идвали проверки и съставяли актове, но обгазяването на селото продължавало. "Съставят се актове, които после падат в съда", казаха хора от селото.

Според тях централата системно нарушава комплексното разрешително и не работи спрямо изискванията в него. Местните хора твърдят, че филтрите на централата не работят от години. "Не може да се диша. Това е тероризъм", казаха участници в протеста.

Местни разказаха, че от от ТЕЦ "Бобов дол" им казали, че централата е в основен ремонт, с което ще се подобри качеството на въздуха. 'До този момент обаче тези обещание не се изпълнявали', каза кметът на селото.

Според него отчетените днес показатели на въздуха, според електронното табло, поставено от Регионалната инспекция на околната среда (РИОСВ)-София, показвали завишение на замърсяването на въздуха над 20 пъти от нормите.

Хората от селото са готови на нови протести. "Магистралата затваряха всички, за да запазят ТЕЦ да работи. Сега ние ще я затворим, за да спре ТЕЦ "Бобов дол" работа", казаха още протестиращите.

Според жителите на с. Големо село, фотоволтаичният парк, монтиран от ТЕЦ "Бобов дол" с намерение за преминаване на централата към екологично гориво не работи, защото прахта, която се събира от същата централа, пречи на фотоволтаиците да функционират.

"Запрашването е толкова силно, че панелите се покриват с огромен слой прах. Тази огромна площ със слънчеви панели, трябва изключително често да се почиства, за да са ефективни панелите", казаха още местните хора.

Според тях създаването на фотоволтаичния парк е" прах в очите", за де се демонстрира, че се прави нещо екологично. "Електроенергията в ТЕЦ се произвежда с парни турбини, с горене на боклуци", протестират местните.

По-късно днес на протеста дойдоха и хора от РИОСВ-София. Те отказаха да коментират случващото се, но стана ясно, ще ще правят нова проверка в ТЕЦ "Бобов дол".