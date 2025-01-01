Европейският парламент гласува за въвеждане на пълна забрана за внос на руски газ до края на 2027 г.

Евродепутатите гласуваха в подкрепа на забраната по време на пленарна сесия в Страсбург, премахвайки последната ключова пречка за официалното приемане на мярката, предаде АФП.

Законодателното предложение идва в отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия – модел, за който има доказателства от почти две десетилетия и който се проявява особено остро след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Инвазията доведе до умишлено манипулиране на пазара, включително до безпрецедентен недостиг в съоръженията за съхранение на "Газпром" в ЕС и до рязко спиране на доставките по тръбопроводите. Резултатът бе скок на цените на енергия с до осем пъти над равнищата отпреди кризата.

„Това е исторически момент. ЕС прави гигантска крачка към нова ера, свободна от руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа“, заяви Виле Нийнистьо, финландски евродепутат, член комисията по промишленост, изследвания и енергетика (Зелените/ECA).

„Нашите основни приоритети бяха да ускорим максимално срока за забрана на тръбопроводния газ, да забраним дългосрочните договори за втечнен природен газ една година по-рано от предвиденото и да предотвратим заобикалянето на тези нови правила. Сега трябва да действаме без забавяне, за да приложим това споразумение, и да насочим вниманието си към вноса на петрол, като ще настояваме Европейската комисия да спази ангажимента си да направи предложение в началото на 2026 г.“, добави той.

„Днешното гласуване изпраща ясно и силно послание. Европа никога повече няма да зависи от руския газ. Това е голямо постижение за Европейския съюз и исторически поврат в европейската енергийна политика. Укрепихме първоначалното предложение на Европейската комисия, като въведохме път към забрана на петрола и петролните продукти, прекратявайки дългосрочните договори по-рано от първоначално предложеното, и осигурихме санкции за неизпълнение“, каза Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия), член от комисията по международна търговия.

Законодателството, по което вече е постигнато съгласие със Съвета на ЕС, беше прието с 500 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета и да получи окончателно одобрение от държавите членки, след което ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Съгласно него дългосрочните договори за газопроводи – считани за най-чувствителни, тъй като могат да бъдат с продължителност от десетилетия – ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при условие че нивата на съхранение са достатъчни, и не по-късно от 1 ноември 2027 г. За втечнения природен газ (ВПГ) дългосрочните договори ще бъдат забранени от 1 януари 2027 г.

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ и от 17 юни 2026 г. за газопроводните доставки.

Предвиждат се хармонизирани максимални санкции в случай на нарушения. Комисията ще подготви и забрана за внос на нефт през 2027 г.

По време на преговорите с Датското председателство на Съвета евродепутатите настояваха за забрана на целия внос на руски нефт. Те осигуриха ангажимент от страна на Европейската комисия да представи съответното законодателство в началото на 2026 г., така че ефективната забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро и не по-късно от края на 2027 г.

Евродепутатите настояват условията, при които се позволява временно спиране на забраната за внос в извънредни ситуации, да бъдат по-строги. Възможността за изключения от наложената забрана е предвидена с цел поддържане на енергийната сигурност в ЕС.

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително за предоставяне на по-подробни доказателства на митническите органи във връзка с държавата на произход на газа преди вноса или със съхранението му. Целта е да се отстранят пропуските и да се намали рискът от заобикаляне на правилата.