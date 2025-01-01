Възрастен мъж е в болница, след като крадец го съборил на земята и му отнел портмонето в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 декември в 23.53ч. Във Второ РУ-Стара Загора e получено съобщение от 75-годишен мъж, че на улица в Стара Загора, мъж след като го е изблъскал и съборил на земята, му отнел портмонето със сумата от 135 лв, а после е избягал.

Вследствие на падането възрастният мъж е пострадал, настанен е в болница, без опасност за живота.

Започнато е разследване по случая под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.