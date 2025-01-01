След изкачването на връх Винсън – най-високия връх на Антарктида – Мариета Георгиева продължава своята полярна мисия с експедицията „От последния градус“.

В рамките на експедицията Мариета Георгиева, третата българка, изкачила връх Еверест, изминава 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина в едни от най-суровите условия на планетата. На 14 декември, на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, тя достига Южния полюс. С това постижение българският флаг е развят на полюса от първата българка, която успешно изминава разстоянието от последния градус до Южния полюс.

Личен архив/Мариета Георгиева

С реализирането на тази експедиция Мариета Георгиева има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса, с което се нарежда на крачка от включване в изключително елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс.

Експедицията е част от дългосрочната мисия на фондация „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“, чиято цел е да вдъхновява деца и млади хора чрез реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание, както и да насърчава интереса към науката, географията и изследването на екстремни среди.

Постижението на Мариета Георгиева е не само лично постижение, но и израз на българския дух на откривателство, който достига както най-високата, така и най-южната точка на планетата.