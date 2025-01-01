Правителството в оставка, отчитайки сложната политическа обстановка в страната, както и невъзможността Народното събрание да приеме бюджетните закони за 2026 г. до края на тази година, изработи предлагания проект на закон за събиране на приходи и извършване на разходи догодина до приемането на закон за държавния бюджети и тези на НОЗК и ДОО. Това заяви министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова при представяне на параметрите на удължителния бюджет. Те бяха приети на първо гласуване, предстои днес и второто четене на законопроекта.

По думите на Петкова със законопроекта се предлага правна рамка, която от една страна да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, от друга – да гарантира правата и законовите интереси на гражданите, предоставяйки им сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и др. социални плащания, ползване на данъчни преференции. Предлага се също ред и начин за извършване на разходи и тяхното приоритизиране, в случай че размерът им е по-голям от постъпленията, както и прилагане на принципа на съразмерност.

Определя се и редът за плащания по бюджетите на общините, на ДОО и НЗОК.

С цел осигуряване на финансиране от държавния бюджет на БНТ и БНР при запазване на сегашния модел на финансиране в преходните и заключителните разпоредби се предлагат съответните изменения в Закона за радиото и телевизията, посочи Петкова.

Предвиждат се и промени в Закона за социалните услуги. В него сега е регламентирано домовете за медико-социални грижи за деца да бъдат закрити до края на 2025 г. Това обаче може да стане само след извеждането на всички настанени в тях деца, това налага да бъде променен срокът за функционирането на домовете в Плевен и Варна до 31 декември 2027 г., съответно до изглаждане на необходимата инфраструктура за извеждане на всички настанени деца, обясни финансовият министър в оставка.

С изменения в Закона за местните данъци и такси се предвижда, ако до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметка и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци за 2026 г., тя да се определя по реда от 2025 г. До края на 2028 г. общините трябва да предоставят на всяко шестмесечие във финансовото министерство информация за отчетения напредък по приемане на актовете за размера на таксата.

Със заложените промени в данъка върху доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане се предлага освобождаването от данък върху капиталовите печалби за сделки на пазарите за растеж да бъде постоянна мярка. Това ще окаже съществено влияние върху активността и интересите на инвеститорите, обясни Теменужка Петкова.

Предвидено е също достигнатите размери на основната месечна заплата към 31 декември т.г. в бюджетните организации да не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата.

До приемането на редовен закон за държавния бюджет за 2026 г. всички инвестиционни проекти по т.нар. Приложение 3 по реда на Закона за държавния бюджет за 2025 г. да бъдат финансирани чрез Българската банка за развитие в размер до 900 млн.лв., е записано още в т.нар. удължителен бюджет