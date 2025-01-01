Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София. Мярката се прилага за трета поредна година и ще продължи до края на март.

Дейността се осъществява с финансиране от Столична община и с подкрепата на църквата „Св. Параскева“ в София, която осигурява пространство за раздаване. В първия ден от предоставянето над 70 души получиха подкрепа. През предходната година средният дневен брой достигна около 120 души, съобщиха от Столична община.

Основният фокус са хора без дом, като достъп до сандвич и топла напитка имат и други лица в уязвимо социално и икономическо положение, включително възрастни хора с ограничени доходи. Подкрепата се предоставя според наличния ресурс и без допълнителни условия.

“Това, което виждаме, е много голяма бедност, особено сред по-възрастните хора. Фокусът ни са бездомните лица, но всички, които имат нужда, са добре дошли. Не смятам, че е човешко да върнеш човек, който е дошъл за един сандвич”, заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания

Мярката е част от по-широк пакет от действия на Столична община през зимния период, който включва насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на хора без дом, включително при необходимост от работа над капацитета на съществуващите центрове.

По време на коледните и празничните дни ще бъдат предоставяни хранителни пакети по предварително обявен график, в партньорство с Българския червен кръст и Хранителната банка.

„Социалната политика на общината се измерва с това дали достига до хората навреме. Предоставянето на сандвич и топла напитка е конкретна мярка, но зад нея стои системен ангажимент - достъп до услуги, подкрепа и възможност за излизане от кризата. Това е отговорност на местната власт.“, подчерта Надежда Бачева.

Дейността се организира в координация със социалните услуги на общината, като обхватът ѝ се актуализира спрямо реалните нужди на хората.