От "ДПС-Ново начало" обявиха колко струва охраната на партийния лидер Делян Пеевски. За тази информация те се обърнали към Националната служба за охрана, заради системните "спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници".

"Медийно е известно, че през август 2023 г. НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „сглобка“, за историята на която напомня откритият от лиедра на ДПС-Ново начало днес в кабинет 222 в парламента „Музей на Сглобката“ - се казва в съобщение във Facebook страницата на ДПС Пресцентър.

"Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация. Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията", се казва в позицията.

"Затова ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", се посочва в писмото.

По отношение на ползвания от Пеевски автомобил в съобщението се казва, че той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици, може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти“, се посочва още в съобщението.