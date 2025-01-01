Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски покани журналисти в кабинета си, където показа снимки и разпечатки от – както обясни - съвместната си работа с ПП-ДБ, за която сега от партията опитвали да отрекат, че се е случила.

В кабинета на Пеевски бяха изложени фотографии от времето на „сглобката“. На бюрото му бяха поставени законопроектите, под които стоят съвместните им подписи, променената Конституция на България, „която заедно приехме – може би и от нея се отричат“. „Защитавахме Украйна отново заедно“, посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, „и от това сигурно се отричат“. Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси, които имали помежду си.

Кирил Петков: Свободни българи, България е различна, днес е краят на управлението на Пеевски и Борисов

Той се извини на избирателите в случай, че не им е харесало отношението на парламентарната група, но Делян Пеевски обясни, че то е било провокирано от „чудовищното отношение“ на ПП-ДБ към депутатите му:

„Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове как се отричат, как сме най-лошите. Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия (нашите депутати бяха нападнати), за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, аз като лидер поемам тази отговорност. Но те се държаха чудовищно с моите депутати“.

„Това, което се случва, минава всякакви граници. Да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Те бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират когото решат, да решаваме нещата на политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил“, категоричен е Пеевски.

Той призова да видим какво доверие ще получат партиите и предупреди, че ако този стил на ПП-ДБ продължава, те ще бъдат наказани от избирателите си. „Ние ще бъдем в позитивни в името на България. Има много теми – цените на стоките, на услугите, проблемите със заплатите на всички бюджета. Ние ще бъдем на висотата на ДПС, на отговорната партия, която мисли за България“, заяви Пеевски.

На финала той се обърна към журналистите: „Заснемете мистичния фамозен кабинет, който го фалшифицираха с хиляди снимки, в който са били стотици пъти. Може да разгледате навсякъде – бидетата, тоалетните, гардеробите, всичко, което се пусна. Омерзен съм от всичко, което стана. Ето мистичния кабинет на Делян Пееевски, нека го види цяла България“.