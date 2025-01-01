Свободни българи, благодаря ви, от днес България е различна - това послание отправи Кирил Петков от социалните мрежи.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка (ВИДЕО)

"Не само че днес е краят на управлението на Пеевски и Борисов, но българите вече никога повече няма да допуснат хора, като Пеевски, Борисов и Слави да управляват България. Техният модел рухна с осъзнаването на българските граждани, че зависи от тях какво е допустимо и какво не. Това е огромна стъпка за бъдещето на България", допълни той.

След безпрецедентния по мащабите си пореден протест на 10 декември, днес премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството и я депозира в деловодството на Народното събрание.

Василев: Предстои да построим България с голямо „Б“, която е добра за всички

"Предстои по-трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д". Гражданската енергия, младите хора успяха да спрат този план за държавата с голямо "Д".Сега предстои да построим държавата с главно "Б",която е по-добра за всички". Това каза и лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.