Искам да благодаря на всички граждани, които казаха на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е победа за всички български граждани. Това е първа стъпка по пътя България да стане нормална европейска държава. Предстои по-трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д". Гражданската енергия, младите хора успяха да спрат този план за държавата с голямо "Д".Сега предстои да построим държавата с главно "Б",която е по-добра за всички. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Малко по-рано премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.

В това народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране. България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно, заяви Ивайло Мирчев.

"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да има този път над 200 куповачи с гласове, които ние да даваме на службите и никой да не си мърда пръста.", посочи Мирчев.

Тази оставка на правителството освен победа за България, е победа за всички тези страхотни хора, които излязоха и протестираха в цялата страна, каза още той.

Божидар Божанов заяви, че управляващите явно отказват да поемат отговорност и се опитват да я прехвърлят на улицата, на опозиционните партии и т.н. Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори, е на тези, които отказаха да изолират Пеевски, отказаха да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация в този кратък срок.