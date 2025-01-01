Преди гласуването на вота на недоверие днес правителството подаде оставка. Това обяви премиерът Росен Желязков в кулоарите на Народното събрание.

Желязков обяви, че нямат съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. "Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена", посочи премиерът.

Припомняме ви какво следва според Конституцията на България.

Оставката се гласува в Народното събрание

►Кабинетът трябва да депозира оставката си в парламента.

►Народното събрание гласува, приема се без обсъждане.

►Правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до излъчването на нов кабинет или назначаването на служебен от президента.

Президентът започва процедура връчване на мандат за нов кабинет

Първи мандат

Президентът връчва първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна група.

Тя има 7 дни, за да предложи състав на кабинет.

Ако не успее, мандатът се връща.

Втори мандат

Президентът връчва втория мандат на втората по големина парламентарна група.

Отново срокът е 7 дни.

Ако и този мандат не успее се връща.

Трети мандат

Президентът избира по своя преценка на коя парламентарна група да даде трети мандат.

При неуспех се преминава към служебно правителство.

След последните промени в Конституцията в домовата книга попадат председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителите или подуправителите на БНБ, омбудсмана или неговите заместници, както и председателя или зам. председателите на Сметната палата.