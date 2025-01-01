Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество и хилядите хора, които излязоха по улиците на България, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка (ВИДЕО)

"Хората всъщност направиха това, което ние отвътре не можехме и предателство спрямо техните очаквания вече не може да се случи. Гражданите очакват да се проведат избори. На тези избори да се излъчи мнозинство, което да остави Борисов и Пеевски най-малко извън управление, а още по-хубаво ще е да се променят някои от нефункциониращите системи на държавата и на тях да им се потърси отговорност", допълни Василев.

„С определена изненада приехме решението на правителството на Желязков да подадат оставка, но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улицата. А той не е бил толкова оглушителен от началото на миналия век. Интересното е, че това мнозинство вероятно ще се опита да прокара бюджет до края на годината. По-важното е, че в настоящето Народно събрание не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство или ако такова нещо се направи с мандат на ГЕРБ, това ще означава много голямо предателство спрямо очакванията на протеста", посочи лидерът на МЕЧ.

Той уточни, че от партия МЕЧ приемат много сериозно дествието на Росен Желязков "като провокация спрямо гражданите и отмъщение за това, което те заявиха на площада".

"Думи, като "лидерите на опозицията вече са отговорни за състоянието на държавата", "за социално-икономическо напрежение след Нова година", "за това, че се тресе държавата от липсата на бюджет" не могат да бъдат думи на министър-председател", посочи Радостин Василев.

От МЕЧ настояха и за избори максимално скоро, като преди това да бъде променен Изборният кодекс и въведено изцяло машинно гласуване. Още следващата седмица парламентарната група щяла да внесе такива поправки.

МЕЧ са категорични, че няма да участват в правителство с Пеевски и Борисов на никаква цена.

"Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слезе на терен, очакваме го там", каза още Радостин Василев и допълни: "Всички, които са срещу Пеевски и Борисов и са на политическата сцена, могат да бъдат коалиционни партньори на МЕЧ срещу определени гаранции".