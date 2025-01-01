Аз винаги съм чувал гражданите и затова създадохме ГЕРБ. При една много сложна ситуация ние направихме правителство. Искам специално да благодаря на Слави Трифонов за отговорността, защото от снощи говорим с него, на колегите от БСП, че свършихме много работа. Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, защото обедини двете партии, с които подписахме това споразумение. Той направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството.

27 години България беше под мониторингов механизъм. Когато започнаха митниците и данъчните служби да събират по указание на Петкова и да спират заедно с МВР, и службите, контрабандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, когато данъчните измами и краденето на ДДС от такива фирми беше преустановено, се събраха 8,6 млрд. лева повече от миналата година, а тези пари къде са изтекли по времето на Асен Василев, заяви Борисов.

Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, историята след това заличи партиите, ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес.

Всички сме родители и когато имаме проблем с деца, внуци или младите хора около мен, най-лесно е да го набиеш, да му се скараш, тогава оставаш неразбран, когато седнеш и внимателно обясниш, те те разбират. Тези деца на площада, те са нашите деца на всички българи, защо им се сърдим, че искат да имат мечти. Площадът им е празник.

Аз като бях като тях... мечтата ми беше москвичът на татко да стане "Лада", когато съм бил на 15-16 години, разказа Борисов.

За две години в София не се е случило нищо освен кризи и боклук. Спаси София напусна ПП-ДБ заради корупция, впоследствие районни кметове, общински съветници всички заминаха заради корупция, оттеглиха се другите от тях. Кирил Петков подаде оставка поемайки вината за корупция, представяте ли си какви идиоти трябва да сме, за да допуснем от септември досега да излязат десетки хиляди, отбеляза той.

Аз не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме, посочи лидерът на ГЕРБ.

Иронията на съдбата - тези лидери, които са на площада, исторически те не са участвали в нито едно нещо, важно за България, смята Борисов.

Борисов се обърна към членовете на ГЕРБ и каза, че е горд с тях, защото са се държали като истинска европейска народна партия и каза, че в Z поколението пляскането не е модерно.

Когато говорят за корупция, забравят да споменат партия "Боташ".

Правителство в оставка не работи, всички знаят. Какво ще стане само Господ знае вече за България, посочи Борисов. Ще се постараем да победим на изборите, защото сме най-добрите.

Свършихте много работа, сега ни предстои да гледаме отстрани какво ще направят тези многознайковци. Няма да се сърдите на хората. Ние ще сме в кондиция и отново ще вървим към успех. На всички благодаря от протеста, свършихте ми златна работа.

Малко след изказването на министър-председателя в парламента бе гласуван вотът на недоверие към кабинета, който беше неуспешен. Вотът на недоверие беше внесен миналия петък от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на депутатите от „Алианс за права и свободи“(АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).