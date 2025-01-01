Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков заяви в парламента, че изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй" е най-големият проект не само за това десетилетие, това ще бъде най-големият проект и за следващото десетилетие. По-рано днес от „Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) поискаха изслушване по темата, но предложението им не беше прието. След това министър Станков сам взе думата и поиска да отговори на въпросите на Радослав Рибарски от ПП-ДБ.

Енергийният министър посочи, че това, което той и неговият екип са направили, е този проект да се превърне в необратим. Радвам се, че в края на работата на правителството колегите от ПП-ДБ се заинтересуваха от проекта, защото именно те бяха тези, които не подкрепиха стратегическата технология на „Уестингхаус" АР1000, не подкрепиха да се строи от "Хюндай", не подкрепиха да продължат работите на площадката, а в момента се опитват със съчинения по картинка да убеждават хората как този проект не е хубав и не е важен, коментира той. Напротив, този проект е най-важният за българската енергетика не само за това десетилетие, а и за следващото, заяви Жечо Станков. От този проект зависят работните места на десетки хиляди български граждани не само по време на строителството, а и след това, посочи той.

От него зависи към български компании да бъде локализирана работа, която те да изпълняват, да ползват ноу-хауто и на „Уестингхаус", и на „Хюндай", така че да продължат работата си не само по българската централа, но впоследствие и за централи на територията на цяла Европа и на целия свят, отбеляза министърът в оставка. Проектът на 7-и и 8-и блок върви по план, заяви още той.

Изказването на енергийния министър беше прекъснато от спречкване между депутати в залата и беше дадена почивка до 11:00 часа.