Пожар изпепели едноетажна къща в село Борилово, пострада 69-годишна жена, съобщиха от полицията.

Разследване е започнато под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора, след като на 13 декември 2025 г. около 03:00 ч. 71-годишен мъж е подал сигнал за възникнал пожар в дома му в село Борилово.

По данни на полицията огънят е избухнал в едноетажната дървена постройка, като при инцидента е пострадала 69-годишната му съпруга. На място незабавно са изпратени екипи на Пожарната, Полицията и Центъра за спешна медицинска помощ.

Жената първоначално е транспортирана до болница в Стара Загора, а впоследствие – прехвърлена за лечение в лечебно заведение в Пловдив.

При огледа е установено, че къщата е изгоряла напълно, както и навес в съседен имот, собственост на 74-годишен мъж. По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

Разследването по случая продължава.