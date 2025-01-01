64-годишна жена загина при пожар в къща в пазарджишкото село Церово. При друг пожар в лятна кухня в Банкя е пострадала 73-годишна жена. Тя е с изгаряния и е транспортирана до болница „Пирогов“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Противопожарните служби в страната са реагирали през изминалото денонощие на 108 сигнала за произшествия. Огнеборците са ликвидирали 73 пожара. От тях 28 са с преки материални щети - 14 в жилищни сгради, два във временни постройки, четири в транспортни средства, един на открита площадка, един в съоръжение на открито и шест други. Без нанесени материални щети са възникнали 45 пожара - един в сухи треви, горска постеля и храсти; 26 в отпадъци; 12 в готварски уреди и комини и шест други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства; една при инцидент с опасни вещества, една при битов инцидент, 22 за оказване на техническа помощ, една за оказване помощ на пострадал гражданин и организиране на транспорт до лечебно заведение.