Ден след като министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви допълнителна подкрепа за земеделците по време на обсъжданията на държавния бюджет, протестиращите фермери продължават с блокадите си на ключови гранични пунктове с Република Северна Македония и България, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Продължават пътните блокади на граничните пунктове Евзони и Ники (между Гърция и Република Северна Македония), както и на Промахон и Ексохи (Между Гърция и България), като земеделците осъществяват блокирания на трафика на влизане и излизане.

На граничния пункт Промахон на българската граница производителите организираха осемчасова блокада, започнала в 12:00 ч. местно (и българско) време и насочена към международните товарни камиони. Леките автомобили и автобусите продължават да преминават, предаде кореспондентът на БТА Иван Лазаров. Блокадата е подкрепена от различни синдикални организации.

Междувременно в Неврокопи, област Драма, близо до България, земеделци и животновъди провеждат подобна блокада от 12:00 до 20:00 ч. на граничния пункт Ексохи. През това време всички товарни камиони ще бъдат спирани, а леките автомобили и туристическите автобуси ще се пренасочват по алтернативни маршрути.

На граничния пункт Евзони със Северна Македония производителите гласуваха на общо събрание да проведат четиричасова блокада, която ще започне в 18:00 ч. и ще засегне както входящия, така и изходящия трафик. Всички превозни средства, включително камиони и леки автомобили, ще бъдат спирани, като ще се правят изключения само за спешни случаи.

На граничния пункт Ники земеделците планират блокада от 19:00 до 23:00 ч., насочена към всички товарни камиони.

Продължават блокадите и във вътрешността на страната на ключови пътни артерии.

Следващите стъпки на протестиращите земеделски производители се очаква да бъдат определени по време на национално събрание в четвъртък от 14:00 ч. в Серес, Северна Гърция.