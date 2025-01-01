Шофьорът, който рани 134 души по време на шампионския парад на "Ливърпул", получи присъда от 21 години и шест месеца.

54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели на 26 май, когато се ядосал и насочил автомобила си право в тълпата с привърженици на "червените".

По време на делото пред съда бе показан запис от комера в колата на Дойл, от който ясно се вижда как гази събралите се да празнуват фенове на "Ливърпул". На записа се чува и как мъжът крещи на хората да се разкарат от пътя му.

В началото на делото Дойл отричаше обвиненията, но през последния месец призна вината си. Сред пострадалите от действията му бяха шестмесечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

Действията си Дойл, който има присъда за хулигантство от 90-те години на миналия век, когато отхапва ухото на моряк, обясни с това, че се е паникьосал, след като е видял човек с нож в тълпата. Разгледаните записи от уличните камери в района на инцидента обаче не показват такъв човек.