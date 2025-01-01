Както много австралийци, разхождащи се по плажа Бонди в дългите, топли летни вечери, Ахмед ал Ахмед просто искаше да изпие чаша кафе с приятел. Около него избухна кървава касапница, когато двама въоръжени мъже нападнаха евреи по време на празненствата по Ханука в парк близо до брега, предава Асошиейтед прес.

Ахмед се промъква, приведен, между две паркирани коли, преди да се втурне директно към един от стрелците. В кадри, гледани милиони пъти по целия свят, се вижда как 44-годишният баща се нахвърля върху един от въоръжените мъже, изтръгва оръжието от ръцете му и го насочва към нападателя.

Историята на сирийско-австралийския мюсюлманин, собственик на магазин, който сложи край на буйството на един от стрелците в неделя, беше възприета от страна, която отчаяно търси утеха след един от най-мрачните си моменти, при който 15 души загубиха живота си.

"В момент, в който сме свидетели на злото, той блести като пример за силата на човечността", заяви премиерът Антъни Албанезе във вторник, напускайки болницата в Сидни, където Ахмед се лекува от огнестрелни рани. "Ние сме смела страна. Ахмед представлява най-доброто от нашата страна", допълни той.

Страница за набиране на средства, създадена от австралийци, които никога не са срещали Ахмед, до вторник вечерта беше привлякла дарения от около 40 000 души, които преведоха над 2,3 милиона австралийски долара (1,5 милиона щатски долара). Сред дарителите беше и милиардерът Уилям Акман, мениджър на хедж фонд, който обеща да дари 99 000 австралийски долара.

Ахмед, който е женен и има две малки дъщери, е бил прострелян няколко пъти в лявата ръка, вероятно от втория стрелец, който е открил безразборен огън от пешеходен мост.

Вече е претърпял операция и са планирани още, каза Лубаба Алмиди Алкахил, говорител на Асоциацията на австралийците за Сирия, който посети Ал Ахмед в болницата в понеделник вечерта. "Тихият и скромен" мъж беше в съзнание, но слаб, като му предстои поне 6 месеца възстановяване, каза Алкахил.

В дните след нападението пред малкия магазин за тютютневи изделия, който Ахмед притежава срещу гарата в предградие на Сидни, се граждани оставиха цветя и благодарствени бележки. Междувременно той получи посещения в болницата от австралийски лидери. На един от тях - Крис Минс, премиер на щата Нов Южен Уелс, той е казал, че би постъпил по същия начин отново.

Ахмед е провъзгласен за герой от световни лидери, включително президента на САЩ Доналд Тръмп и генерал-губернатора на Австралия, който е представител на британския крал Чарлз в страната. Минс каза, че Ахмед е спасил "безброй" животи в това, което премиерът описа като "най-невероятната сцена, която съм виждал".

Ахмед е живял в град Найраб в сирийския регион Идлиб, преди да пристигне в Австралия, разказа пред Асошиейтед Прес неговият братовчед Мохамед ал Ахмед. Той напуснал Сирия, след като завършил следването си през 2006 г.

Мъжът, повалил един от нападателите на плажа Бонди, е прострелян два пъти

Найраб беше силно бомбардиран от силите на Асад, като повечето къщи в града бяха разрушени и превърнати в руини. Във вторник Ахмед беше тема на разговорите в града.

"Ахмед наистина извърши героичен подвиг", каза братовчед му Мохамад ал Ахмед пред Асошиейтед Прес: "Без никакво колебание той се нахвърли върху терориста и го обезоръжи, само за да спаси невинни хора".

Родителите на Ахмед ал Ахмед, които дойдоха в Сидни тази година, за да се съберат със сина си, казаха пред "Ей Би Си" (Australian Broadcasting Corp.), че синът им е служил в полицията и в централните сили за сигурност в Сирия. Баща му Мохамед Фатех ал Ахмед каза, че "съвестта и душата" на сина му са го подтикнали да действа в неделя.

"Чувствам се горд, защото синът ми е герой на Австралия", каза бащата.

Предполага се, че нападението е извършено от австралийски гражданин, пристигнал от Индия през 1998 г., и неговия син, роден в Австралия.

Появявиха се и други истории за героизъм.

Сред тях е тази на семейната двойка Борис и София Гурман, които били убити, докато се опитвали да спрат един от стрелците, когато той излязъл от колата си и започнал масовата стрелба, разказаха близките им пред австралийските медии.

62-годишният Реувен Морисън също е бил убит, докато се опитвал да спре ужаса, според дъщеря му Шейна Гутник. След като Ахмед изтръгнал оръжието от един от стрелците, човек, който Гутник е разпознала като Морисън, хвърлял предмети по стрелеца, преди да бъде застрелян от втория мъж.

Подобни прояви на смелост бяха цитирани от мнозина в социалните мрежи и в медиите като примери за това какво означава да си австралиец.

"Когато направи това, което направи, той изобщо не мислеше за произхода на хората, които спасяваше", каза Мохамед Фатех ал Ахмед за сина си. "Той не прави разлика между една националност и друга, особено в Австралия, където няма разлика между един гражданин и друг".