Хармонизираният индекс на потребителските цени в България през ноември 2025 г. е 3,7 на сто, което представлява леко понижение спрямо 3,8 на сто през октомври и ускорение спрямо 2 на сто през ноември 2024 г. Това показват данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

В Европейския съюз годишната инфлация през ноември 2025 г. е 2,4 на сто, което е спад спрямо 2,5 на сто през октомври. В еврозоната показателят остава без промяна спрямо предходния месец на ниво от 2,1 на сто.

Година по-рано – през ноември 2024 г. – инфлацията е била 2,5 на сто в ЕС и 2,2 на сто в еврозоната.

Най-ниските нива на инфлация през ноември 2025 г. са отчетени в Кипър (0,1 на сто), Франция (0,8 на сто) и Италия (1,1 на сто). Най-високи равнища са регистрирани в Румъния (8,6 на сто), Естония (4,7 на сто) и Хърватия (4,3 на сто).

Спрямо октомври 2025 г. годишната инфлация е спаднала в 12 държави членки, останала е без промяна в пет и се е увеличила в десет.

По компоненти най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната през ноември имат услугите (+1,58 процентни пункта), следвани от хранителните стоки, алкохола и тютюневите изделия (+0,46 процентни пункта), неенергийните промишлени стоки (+0,14 процентни пункта), докато енергията има отрицателен принос (-0,04 процентни пункта).