В политически план в САЩ отиващата си година, започнала с връщането на Доналд Тръмп в Белия дом и встъпването в длъжност на новия Конгрес, контролиран вече изцяло от неговата Републиканска партия, бе изпълнена с много бурни моменти. Може би най-разтърсващият от тях бе убийството на Чарли Кърк. Чисто стратегически обаче, годината премина под знака на една може би слабо позната в България политическа стратегия - джеримандъринга.

Тази практика, която цели лесно осигуряване на допълнителни мандати при същия брой гласове чрез механично прекрояване на границите на избирателните райони така, че да са по-изгодни за партията, която управлява в съответния щат, е почти толкова стара колкото и американската демокрация. Името ѝ "джеримандъринг" е комбинация от фамилията на губернатора на щата Масачузетс и вицепрезидент на САЩ Елбридж Томас Джери (1744-1814 г.) и саламандър.

В САЩ е в пълен ход преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел: за да може съответната партия да си осигури повече места на избори, на първо време на тези за Конгрес догодина. Тонът бе зададен от републиканците на Доналд Тръмп, които, насърчавани лично от президента, "дадоха първия изстрел" в своя бастион Тексас - втория по брой на населението американски щат. Това изкушение за лесно осигуряване на допълнителни мандати обаче по всяка вероятност ще отвори кутията на Пандора, като всяка от двете водещи американски партии може да прибегне до тази практика в контролираните от нея щати. Впрочем демократите вече предприеха аналогично преначертаване на избирателните райони в своята крепост Калифорния - най-многолюдния американски щат, като дори не скриха, че целта им е просто да компенсират петте места, които се очаква да загубят във федералната Камара на представителите от Тексас на междинните избори на 3 ноември 2026 г.

Впрочем борбата включва всякакви средства. Сред тях е и съдебното обжалване, като например миналия месец федерален съд отмени новата карта на избирателните райони в Тексас. Това решение обаче съвсем не е окончателно и вероятно бележи началото на една дълга борба.

В Калифорния също са подадени жалби, които се разглеждат сега от съд в Лос Анджелис, както съобщи Асошиейтед прес.

Събитията от последните месеци съвсем не са безпрецедентни. Това, което буди безпокойство, е мащабът на настоящия "джеримандъринг", както и контекстът – американското общество е по-поляризирано от когато и да било. Президентът републиканец също допринася за това дълбоко разделение, като насърчава открито преначертаването на избирателните райони в контролираните от неговата партия щати.

Сега партията на Тръмп разполага с 219 места в Камарата на представителите, а демократите имат 216. Това вещае ожесточена борба на междинните избори за Конгрес догодина и особено за контрол върху долната му камара, чийто състав ще бъде подновен изцяло (за разлика от този на Сената, който ще бъде обновен на една трета, впрочем битката за горната камара е по-специфична, като например много зависи кои са сенаторите, които подлежат на преизбиране - бел. ред.).

Референдумът в Калифорния, на който бе одобрено преначертаването на избирателната карта на щата, бе произведен на 4 ноември наред с редица други гласувания, които бяха спечелени от демократите, отбелязва Ройтерс.

Така партията, която понесе тежък удар на изборите за президент и за двете камари на Конгрес през ноември миналата година, губейки всички тях, сега може да си поеме глътка въздух.

Франс прес определя частичните избори като неуспех за Тръмп.

По принцип президентът на САЩ и неговата партия търпят неуспехи на такива гласувания една година след началото на мандата му. Изборите в началото на миналия месец обаче бяха произведени в контекст на високо напрежение заради дълбоката политическа поляризация в САЩ и продължилото рекордно дълго - 43 дни, спиране на работа от федералните власти. Нещо повече, американското общество е дълбоко разделено и политическото насилие взе тази година няколко жертви, най-знаковата от които бе консервативният активист Чарли Кърк, убит през септември.

Взаимната размяна на удари с промени на избирателните райони се вписва в краткосрочната политическа борба в САЩ. Тя обаче повдига един тревожен въпрос в по-дългосрочен план: заплашва ли тази тактика устоите на демокрацията в страната?

В сегашния, 119-и състав на федералния Конгрес демократите например контролират и двете места от Калифорния в Сената и 43 от 52-те, с които щатът разполага в Камарата на представителите. Новото преначертаване, което ще е в сила поне за следващите три двугодишни изборни цикъла, предполага, че партията може да си осигури на междинните избори през ноември догодина 48 мандата в долната камара на Конгреса.

А това ще остави републиканците, меко казано, недостатъчно представени в Калифорния. Положение, което вече е факт от дълго време, предвид факта, че в повечето американски щати победителят в съответния избирателен район взима всичко.

По данни от 2023 г. около 46% от регистрираните избиратели в Калифорния са демократи, а приблизително 23% - републиканци. Тоест едната партия има само два пъти повече регистрирани избиратели от другата, а държи над 80% от местата в Камарата на представителите от този щат...

Бившият президент демократ Барак Обама коментира темата през август, подкрепяйки акцията на партията в Калифорния като необходим отговор в краткосрочен план на изкуственото засилване на влиянието на републиканците в Тексас. Дългосрочните последици от джеримандъринга будят безпокойство, подчерта в същото време той.

Тревога, която споделят мнозина негови сънародници. Според проучване на института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс повечето американци смятат, че джеримандърингът е нещо лошо за демокрацията.

По принцип републиканците изглеждат в по-изгодна позиция в краткосрочен план. Преди вчерашните частични избори те имаха пълен контрол върху 23 щата (губернатора плюс двете камари на законодателното събрание), а демократите – само над 15, отбелязва Ройтерс. Агенцията прогнозира, че това, наред с положителната демографска динамика в доминирани от партията на Тръмп южни и западни щати, вещае потенциален неин контрол върху федералната Камара на представителите в продължение на десетилетия.

Както демократи, така и републиканци не крият безпокойството си докъде може да доведе тази "война на преначертаване" на избирателните райони, посочва Асошиейтед прес.

Според изчисления на Ройтерс хипотетично може да се стигне до ситуация, при която реално конкурентни ще останат едва между 12 и 16 места в 435-местната Камара на представителите.

Лидерът на републиканското малцинство в долната камара на законодателното събрание на Калифорния Джеймс Галахър каза, че Тръмп прави грешка, като настоява за прекрояване на електоралната карта, но добави, че подходът на губернатора на щата Гавин Нюсъм (демократ, който подкрепи Предложение 50) също е опасен.

"Вие се борите срещу огъня с огън и какво става? Всичко изгаря", обобщи лаконично Галахър, цитиран от АП.

Партизанските разделения допринесоха за една "безмилостна политическа среда", която "тласка партиите към крайни мерки", додаде пред агенцията Кент Сайлър, преподавател по политология в Щатския университет на Тенеси. Той посочи като пример, че републиканците контролират 88% от местата в Конгреса от неговия щат, а демократите - същия дял от тези от Мериленд.

"По-справедливото преразпределение на избирателните райони ще остави у хората по-силно усещане, че техният глас има значение", подчерта Сайлър.

Все пак има надежда, че няма да се стигне до някой от най-апокалиптичните сценарии, слагащи кръст на американската демокрация.

В началото на този месец например контролираният от републиканците Сенат на Индиана отхвърли преначертаване на избирателните райони в щата, което би било изгодно за партията, въпреки натиска от страна на Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

Републиканците имат пълен политически контрол над Индиана. Губернаторът на този централен щат е представител на партията, която освен това има комфортно мнозинство и в двете камари на неговото законодателно събрание.