Цяла детска градина може да остане на студено, ако се случи належащ ремонт, в същото време - жилищен блок е прогизнал от гореща вода и пара, предизвикани от авария на парното. Съкооператори от столичния квартал „Лозенец“ живеят в постоянен стрес и са лишени от достъп до сервизни помещения в сградата, алармира NOVA.

Всички тези проблеми са заради постоянно пукащи се тръби на парното, които захранват с топлина детска градина, но гърмят и се пукат в мазетата на потърпевшите. Ситуацията предизвиква притеснения сред родители и персонал.

„Магистралният топлопровод на „Топлофикация” свързва детската градина и още две сгради. Преминава през нашата частна собственост. Последната авария беше в неделя. Като слезеш в мазето, те удря пара и вряла вода. Дежурим денонощно от страх. Парата компрометира основните на сградата. „Топлофикация” закърпи положението с така наречените свински опашки”, обясни жител на блока в ефира на „Здравей, България”.

„Моето магазинче е в същата сграда и е посмукано с влага. Пускаме жалби от август миналата година, нямаме отговор, сигнализирахме дори кмета на района”, заяви друга потърпевша.

От „Топлофикация” заявиха, че ще започнат спешен ремонт.