Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИДУ) в Плевен организира благотворителен базар за набиране на средства за разширяване на своята дейност с допълнителни услуги. Коледни сувенири, картички, украси и домашно приготвени меденки с тематична декорация са предложение в една от къщичките в коледното градче на Плевен.

"Нашата кауза е да разширим дейността на център с допълнителни рехабилитационни и арт терапевтични услуги за потребителите ни", каза директорът Габриела Ованесян.

Идеята ни е да надграждаме и да разширяваме услугите, които предоставяме, като планираме да направим изнесено място със зона за релакс и арт терапевтични дейности за родители и деца, допълни тя.

"Коледната магия за нас се случва благодарение на родители и деца от нашия център. Подкрепа през годината ни оказва и детска градина "Надежда", за която ние сме кауза. Децата заедно с родителите си изработиха различни сувенири и картички, предложени на базара", каза още Ованесян.

В подкрепа на социалния център свои изделия на коледна тема са предоставили членовете на два от пенсионерските клубове в града – на улица "Сан Стефано" и клуб "Приятели" при читалище "Парашкев Цветков". На базара се предлагат и домашни коледни меденки с тематична декорация.

"Срещаме пълната подкрепа от страна на Община Плевен за реализиране на нашата идея", добави директорът на центъра, в който се предоставят услуги за над 50 деца на възраст от две до 18 години.

Благотворителният базар ще продължи днес до 19:00 часа в коледното градче на площад "Възраждане". На 19 декември той ще бъде част от фермерския пазар на Плевен, същия ден от 17:30 часа ще е разположен в "Ретро кафе".