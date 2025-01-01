Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), както и всички останали наши федерации, отправяме апел към депутатите да гласуват редовния бюджет, внесен след актуализация и корекции, каза пред журналисти Пламен Димитров, президент на КНСБ. Той коментира темата на пресконференция по време на представяне на наблюдение на цените от малката потребителска кошница за ноември 2025 г.

Борисов предупреди за криза със социалните плащания: Виновни са Асен Василев и неговата групировка ПП-ДБ

„Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен или ако някой има претенции и сериозни несъгласия, да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и Нова година“, каза още Димитров.

По думите му би могло да се намалят приходите от ДДС с милиард и половина, както и да се намали капиталовата програма от национално финансиране с милиард и половина евро. „На бюджетна комисия това може да се гласува много бързо“, допълни президентът на КНСБ.

„Протестът постигна своята морална цел. Правителството падна и отиваме на избори. Това не трябва да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите шест месеца“, каза той.

Парламентът разглежда днес на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.