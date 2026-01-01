Контрабандни електронни цигари, устройства и течности без бандерол, както пълнители и батерии за тях, задържаха митническите служители на Териториална дирекция Митница София. Открити са още и рекламни ключодържатели на популярна марка за е-цигари.

На 12 януари митническите инспектори на Митнически пункт Летище София извършват проверка на двама пътници, пристигащи с полет от Турция за България.

Агенция „Митници“

Пътниците – граждани на Китайската народна република, преминали през „зелен коридор“ и били селектирани за щателна митническа проверка на багажа. В хода на контролните действия в багажа на единия от пътниците митническите служители откриват общо 169 контрабандни електронни цигари тип „вейп“, устройства и течности без бандерол, пълнители и батерии за тях. Открити са още 1350 рекламни ключодържатели със словно и фигуративно изображение на популярна марка е-цигари.

Контрабандните стоки са задържани. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците.