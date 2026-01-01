РИОСВ ще извърши проверка на „Кроношпан България“ ЕООД след постъпило, на 11 юни искане от дружеството за предприемане на действия по разпломбиране на съоръжения към линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), разположена на територията на инсталация за производство на дървесни плоскости във Велико Търново.

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Искането е във връзка с определението на Върховния административен съд от 9 юни, с което съдът постанови спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ за налагане на Принудителна административна мярка (ПАМ) - спиране на производствената дейност на Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на „Кроношпан България“ ЕООД, съобщиха от МОСВ.

В обхвата на принудителната мярка са включени една сушилня, едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и едно съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

РИОСВ ще предприеме действия по разпломбиране на спрените съоръжения. Предприятието следва поетапно и безопасно да възобнови работата на линията за производство на ПДЧ.

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В хода на проверката ще бъдат обективирани предприетите от страна на дружеството мерки, свързани с оптимизиране на производствения процес и ограничаване на евентуални емисии и миризми, съгласно горецитираното определение на съда.

За резултатите от проверката РИОСВ ще информира своевременно.