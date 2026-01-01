Летните жеги често носят със себе си усещане за тежест, подуване и умора в краката, което мнозина приемат за нормална реакция на организма към високите температури. Според специалисти обаче тези на пръв поглед безобидни симптоми, но невинаги са такива и могат да бъдат първи сигнал за хронична венозна болест – едно от най-разпространените съдови заболявания, което без навременно лечение може да доведе до сериозни усложнения.

Високите температури оказват директно влияние върху венозната система. Под въздействието на жегата вените се разширяват, а това затруднява връщането на кръвта от долните крайници към сърцето. Кръвта започва да се задържа по-дълго в краката и така се появяват усещането за тежест, напрежение и подуване, казва доц. д-р Светозар Марангозов, д.м., част от екипа на Клиника по съдова хирургия на ВМА.





При здравите хора тези симптоми обикновено са временни и отшумяват след почивка. Когато обаче се появяват ежедневно, засилват се с времето или са съпроводени с видими разширени вени, вече говорим за сигнал, който не бива да бъде пренебрегван.



Хроничната венозна болест е едно от най-разпространените съдови заболявания. Тя засяга милиони хора по света и често започва именно с на пръв поглед безобидни оплаквания. Тежестта в краката в края на деня, подуването около глезените, нощните крампи, сърбежът или паренето по кожата могат да бъдат първите признаци на нарушено венозно кръвообращение.



Как да се грижим за вените си в горещините

Често пациентите търсят лекарска помощ едва когато се появят изпъкнали разширени вени. Истината е, че болестта започва много преди това. Видимите варикозни вени са само една от проявите на вече напреднал процес, казва специалистът.



По думите му, най-голямата грешка е да се смята, че става дума единствено за козметичен проблем. Ако не се лекува, хроничната венозна болест прогресира. С времето могат да настъпят промени в кожата на подбедриците, потъмняване на кожата, възпалителни изменения и дори трудно зарастващи венозни рани.

Летните месеци са периодът, в който симптомите най-често се обострят. Затова именно сега е моментът хората да обърнат внимание на състоянието на своите вени.

7 симптома, които никога не бива да пренебрегвате през лятото

Особено внимателни трябва да бъдат хората с наследствена обремененост, жените след бременност, пациентите с наднормено тегло, както и всички, чиято работа е свързана с продължително стоене прави или седнали. При тях рискът от развитие на венозно заболяване е значително по-висок, пояснява още доц. Марангозов.



Добрата новина е, че много от проблемите могат да бъдат предотвратени или овладени навреме. Редовното движение, приемът на достатъчно течности, избягването на продължително стоене в една поза и предпазването от прекомерно излагане на високи температури подпомагат нормалното венозно кръвообращение.



Когато оплакванията са постоянни или се задълбочават, консултацията със съдов специалист не бива да се отлага. Съвременната диагностика позволява бързо и безболезнено да се установи дали става дума за временен дискомфорт или за заболяване, което изисква лечение.



През лятото жегата може да натовари вените, но не бива да бъде оправдание да пренебрегнем сигналите, които организмът ни изпраща. Понякога тежките крака са повече от неудобство – те са първият знак за проблем, който заслужава внимание, алармира съдовият хирург.